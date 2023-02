Ba mẹ bị họ hàng bắt nạt

Nhà tôi có năm anh em đều đi làm xa, nhà nghèo nên hay bị hàng xóm coi thường; ba mẹ ở quê nổi tiếng hiền lành.

Tôi học được nhất trong nhà, học hết lớp 12 rồi có học bổng cho việc học trung cấp hai năm, học xong có việc làm ngay, hiện tại thu nhập khá ổn định. Tôi gửi tiền về cho bố mẹ sửa lại nhà và nuôi em út học đại học. Anh trai và hai em gái làm công nhân nên không dư giả gì. Em gái kế tôi lấy chồng và đã ly hôn, con trai gửi bố mẹ tôi nuôi, em đi làm công nhân.

Tôi hay gửi tiền phụ giúp nên bố mẹ cũng đỡ cực hơn trước nhiều. Chuyện là đất trồng trọt ở quê tôi khá rộng, đất này trước đây anh trai của ông nội khai phá để trồng trọt. Sau đó ông đi vào miền Nam sinh sống luôn, chỉ có người con trai của ông ở lại. Hồi xưa đất rất nhiều nên khi ông vào miền Nam đất bỏ hoang thành rừng rậm. Nhiều năm về sau mẹ về đó làm dâu, thấy rừng rậm không ai làm nên khai phá và trồng trọt, lúc này đất chưa có sổ đỏ. Lúc mẹ khai phá và trồng trọt, con trai ông không ý kiến gì, đoạn này mối quan hệ đang tốt đẹp với nhà tôi.

Nhiều năm về sau xã có chính sách làm sổ đỏ cho dân và số đất mẹ khai phá đó được làm sổ đỏ cho nhà tôi. Tới lúc này nhà bác vẫn không nói gì và thấy bình thường. Vài năm gần đây, khi đất bắt đầu có giá, nhà đó bắt đầu giành đất, nói là đất này hồi xưa của ba bác mà nhà tôi lại giành. Mẹ nói sao lúc mẹ phát rừng không ai nói gì, giờ đi giành lại? Bác đó kêu hồi xưa tính cho nhà tôi mượn dùng tạm thôi. Giờ nhà tôi được cấp sổ đỏ cho mảnh đất đó, họ cứ lý lẽ cùn rồi chửi bới ba mẹ tôi.

Nhà bác này nổi tiếng ở quê về tranh chấp đất, mấy chỗ đất khác tương tự như vậy được nhà khác khai phá lại bác cũng giành. Nhà người ta đông con trai, dọa đánh họ thì con trai họ cũng đòi đánh lại thành ra bác sợ và im luôn. Chỉ có bố mẹ tôi quá hiền, các ạnh em tôi đều đi làm ăn xa, không bảo vệ được ba mẹ nên ba mẹ bị ăn hiếp suốt.

Cách đây mấy ngày, nhà bác làm keo sát miếng đất nhà tôi (miếng này hoàn toàn là của nhà tôi từ thời ông bà để lại). Ba rào lại không cho xe keo của nhà bác đi qua vì nhà bác rất ngang ngược, cho xe lớn đi qua đất nhà tôi mà không cần nói với ba mẹ tôi lời nào. Thấy ba tôi rào, con trai bác hỏi sao lại rào, mẹ tôi ở đó bồng con của đứa em gái trên tay và nói: "Đất nhà dì, dì muốn làm gì thì làm". Vậy là con trai bác cầm gậy xông vào đánh mẹ tôi mấy cái liên tiếp, may có người tới can ngăn kịp thời. Con trai bác từng đi tù vì tội ăn cắp và rất côn đồ. Lúc này mẹ gọi công an vào tận nơi. Công an bảo mẹ đi khám để giám định thương tích, mẹ không chịu. Sau đó công an viết biên bản hòa giải và bảo nhà bác muốn đi ngang đất nhà tôi thì phải được sự đồng ý của gia đình tôi và mẹ đã ký. Mẹ sợ nhà đó gây chuyện nữa nên không muốn kiện, con trai của bác ra ngoài nói với hàng xóm là sẽ làm hại mẹ tôi.

Khi nghe chuyện, tôi thực sự phẫn nộ và đau lòng, không thể làm gì để bảo vệ mẹ. Hàng xóm ai cũng nói mẹ dại quá, sao không kiện, nhưng họ không biết được nỗi sợ mà mẹ phải đối mặt. Ba tôi cũng không dám làm gì họ. Giờ còn mấy chỗ đất khác nhà đó muốn giành lại như tôi kể ở trên, tôi sợ nhà mình không trả lại thì bố mẹ ở quê gặp nguy hiểm, mà trả lại thì thực sự rất vô lý. Đất này mẹ đã khai phá khi nó còn là rừng rậm và sổ đỏ tên nhà mình. Giờ vì sự vô lý và ngang ngược của nhà bác đó mà giao đất cho họ thì rất ức chế. Mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để tôi tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho ba mẹ. Điều tôi lo nhất là sự an toàn của bố mẹ khi phải đối mặt với tên côn đồ không biết lý lẽ.

Mai

