Ba lý do kiều bào chọn Parkview Dental

Nhiều kiều bào chọn làm răng tại Parkview Dental nhờ dịch vụ đưa đón tận nơi, hỗ trợ ngày đêm và đội ngũ bác sĩ chuyên môn nhiều kinh nghiệm.

Những năm gần đây, kiều bào kết hợp về Việt Nam thăm thân và chăm sóc răng miệng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, giữa hàng nghìn cơ sở nha khoa, việc lựa chọn một địa chỉ đủ uy tín để thực hiện các dịch vụ chuyên sâu như cấy ghép Implant, phục hình răng sứ hay điều trị nội nha là mối quan tâm lớn. Parkview Dental là một trong những đơn vị thu hút kiều bào nhờ cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm và định hướng phát triển bền vững.

Kiều bào được đưa đón tận nơi từ sân bay. Ảnh: Parkview Dental

Đưa đón tận nơi

Với nhiều kiều bào, trở ngại không chỉ nằm ở quá trình điều trị mà còn ở những bất tiện ngay từ khi đặt chân về Việt Nam, đặc biệt với những người đã sinh sống ở nước ngoài thời gian dài. Hiểu rõ điều này, Parkview Dental triển khai dịch vụ đưa đón tận nơi, hỗ trợ khách hàng ngay từ sân bay.

Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng đón khách kể cả các chuyến bay hạ cánh vào đêm muộn hoặc rạng sáng. "Việc có người hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn và sắp xếp lịch trình giúp khách hàng giảm bớt mệt mỏi sau chuyến bay dài, đồng thời tạo cảm giác an tâm ngay từ những trải nghiệm đầu tiên", đại diện phòng khám cho hay

Hỗ trợ trực tuyến trong quá trình điều trị

Khách hàng kiều bào chờ thăm khám. Ảnh: Parkview Dental

Một trong những rào cản lớn khiến kiều bào e ngại làm răng tại Việt Nam là vấn đề theo dõi sau điều trị, đặc biệt khi đã quay lại nước ngoài. Parkview Dental lựa chọn giải pháp hỗ trợ trực tuyến, kết nối trực tiếp khách hàng với bác sĩ điều trị thông qua các nền tảng gọi video.

Mỗi ca điều trị đều được xây dựng kế hoạch theo dõi dài hạn. Bác sĩ luân phiên hỗ trợ để đảm bảo khách hàng có thể liên hệ bất cứ khi nào cần, dù chênh lệch múi giờ. Thông qua video call, bác sĩ có thể đánh giá tình trạng hồi phục, hướng dẫn chăm sóc răng miệng và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh sau những can thiệp chuyên sâu như cấy ghép Implant hoặc phục hình răng sứ.

Việc theo dõi từ xa cũng giúp bác sĩ kịp thời nắm bắt tình trạng hồi phục của bệnh nhân, đặc biệt với các ca can thiệp chuyên sâu, qua đó nâng cao mức độ an toàn và tạo sự yên tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Năng lực chuyên môn

Đội ngũ bác sĩ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu. Ảnh: Parkview Dental

Bên cạnh dịch vụ chăm sóc, yếu tố cốt lõi giúp nha khoa này giữ được niềm tin của khách hàng là năng lực chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của kiều bào, những người đã quen với tiêu chuẩn y tế tại các nước phát triển, phòng khám chú trọng đầu tư vào đào tạo đội ngũ bác sĩ.

Đội ngũ bác sĩ tại Parkview Dental tham gia điều trị các lĩnh vực chuyên sâu như cấy ghép Implant, phục hình răng sứ và điều trị nội nha. Với những ca lâm sàng phức tạp, bác sĩ trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ và theo dõi trong suốt quá trình điều trị nhằm bảo đảm tính chính xác và kiểm soát các can thiệp phát sinh.

"Parkview Dental triển khai mô hình kết hợp giữa chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sau điều trị và đội ngũ chuyên môn. Cách tiếp cận này hướng đến việc duy trì mối liên hệ lâu dài với cộng đồng người Việt ở nước ngoài", đại diện phòng khám nói thêm.

Thế Đan