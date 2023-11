Ba lý do khiến Gen Z thu nhập 30 triệu vẫn khó mua nhà Sài Gòn, Hà Nội

Thu nhập tăng thì nhu cầu cuộc sống tăng, sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại để mua nhà như muối bỏ bể.

"Mua xe thì dễ thôi chứ nhà thì với mức lương 30 triệu không thể mua là đúng rồi bạn nhé. Có 3 lý do:



Thứ nhất, đất chật người đông, giá nhà tăng là bình thường, đặc biệt ở Sài Gòn, Hà Nội thì càng chật chội, càng khó mua nhà là đúng (ai cũng muốn mua và bạn phải vượt lên họ).



Thứ hai, 30 triệu đồng trừ chi phí thì còn lại bao nhiêu? Muốn mua nhà ở thành phố lớn thì đừng so với thu nhập trung bình, hãy so với tầng lớp thu nhập cao. Lúc đó bạn chỉ thấy 30 triệu đồng, chưa trừ sinh hoạt phí, thì như muối bỏ bể.



Thứ ba, ngoài nguồn thu nhập từ lương, bạn có làm gì để nguồn vốn sinh sôi nảy nở (đầu tư) chưa? Nếu chỉ nhờ tiết kiệm + đồng lương mỗi tháng thì trừ khi bạn có lương khá/cực cao mới mua được nhà.

Tôi thấy trên diễn đàn ai cũng đề cập đến lương, thu nhập cứng hàng tháng, nhưng mà nhân tố đầu tư gia tăng tài sản ròng mới là nhân tố có trọng số (tầm quan trọng) cao nhất".

Độc giả Quoc Khanh nhận định 3 nguyên nhân chính cản trở bạn trẻ mua nhà dù thu nhập 30 triệu đồng một tháng. Chia sẻ này sau lời than của một bạn trẻ Gen Z thu nhập 30 triệu nhưng chưa thấy lương lai sẽ có nhà, xe.

Tác giả bài viết trước chia sẻ làm bốn đầu việc cùng lúc để có thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng chi tiêu sinh hoạt và giá cao khiến việc sở hữu nhà, xe xa vời.

Độc giả Anh Hải chia sẻ kế hoạch làm việc, tiết kiệm và đầu tư để Gen Z có thể mua được nhà:

"Làm công hưởng lương trăm triệu đồng một tháng cũng khó mua được nhà trung tâm thành phố lớn. Lý do cơ bản thu nhập càng cao, chi phí càng lớn. Mua nhà hay không mua được nhà là do mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, nhất định phải kiên định với mục tiêu của cuộc đời mình.

Việc đầu tiên là đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng: Bạn muốn mua nhà với tài chính bao nhiêu? Trong thời gian cụ thể và chia nhỏ mục tiêu ra thành mục tiêu tháng, mục tiêu tuần, mục tiêu ngày cụ thể.

Ghi mục tiêu ra giấy để ở nơi bạn dễ nhìn thấy nhất mỗi ngày, tự hứa với bản thân nhất định hoàn thành mục tiêu, và chia sẽ mục tiêu với người bạn thân nhất.

Có kế hoạch tiết kiệm thu nhập cụ thể. Dù mức lương của bạn là bao nhiêu, bắt buộc tiết kiệm 1/10 thu nhập và tiến dần về 10 phần thu nhập. Dù khó khăn thế nào cũng phải tiết kiệm. Lúc đầu sẽ rất khó, nhưng dần dần sẽ trở thành thói quen.

Khi có một khoản kha khá, bắt buộc tái đầu tư, tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động. Với cách làm trên bạn sẽ có túi vàng đầu tiên trong đời. Nhất định phải nhớ rõ, túi vàng có được không phải để tiêu xài mà để tái đầu tư tạo ra nhiêu túi vàng nữa 'lãi kép.

Thực hiện đúng mục tiêu đã định, bạn sẽ hoàn thành mục tiêu của cuộc đời mình. Sẽ có những ngành nghề hoàn thành mục tiêu nhanh hơn, ví dụ muốn có nhà thì nên chọn công việc có liên quan đến mua bán nhà, hưởng thu nhập theo năng lực... Chúc các Gen Z sớm hoàn thành mục tiêu của cuộc đời".

