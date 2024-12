Ba lợi thế của Phòng khám thẩm mỹ The Pyo

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, công nghệ làm đẹp hiện đại và quy trình dịch vụ chuyên nghiệp là ba điểm nổi bật của Phòng khám thẩm mỹ The Pyo.

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm

Tại The Pyo. đội ngũ bác sĩ, chuyên gia với tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn. Nổi bật là bác sĩ Lê Việt Hùng, Giám đốc chuyên môn của phòng khám, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ.

"Chúng tôi luôn muốn khách hàng cảm thấy hài lòng không chỉ vì sự thay đổi vẻ ngoài, mà còn vì sự an tâm và tin tưởng khi chọn The Pyo làm nơi trao gửi nhan sắc của mình", bác sĩ Hùng khẳng định.

Bên cạnh bác sĩ Hùng, đội ngũ y bác sĩ tại The Pyo đều trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu và luôn cập nhật những kiến thức mới nhất, từ đó mang đến cho khách hàng trải nghiệm làm đẹp hiệu quả, an toàn.

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn tại Phòng khám thẩm mỹ The Pyo. Ảnh: The Pyo

Công nghệ thẩm mỹ hiện đại

The Pyo sở hữu những công nghệ thẩm mỹ tiên tiến thế giới. Trong đó, nổi bật là công nghệ Harmonic mang đến độ chính xác cao trong các ca phẫu thuật tạo hình và điều trị, đồng thời hạn chế tối đa tác động lên các vùng da lân cận. Công nghệ này giúp khách hàng nhanh chóng trở lại với cuộc sống hàng ngày mà không gặp quá nhiều bất tiện sau khi làm đẹp.

The Pyo còn đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hiện đại từ các nước phát triển như: công nghệ trẻ hóa da, nâng cơ, cắt mí, tạo hình môi, nâng mũi, độn cằm... tiên tiến. Tất cả đều nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

The Pyo sở hữu không gian phòng khám sang trọng, hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp. Ảnh: The Pyo

Không gian phòng khám sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp

Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và công nghệ thẩm mỹ hiện đại, The Pyo còn chú trọng đến không gian phòng khám và trải nghiệm dịch vụ. Phòng khám sở hữu thiết kế hiện đại với từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác thư giãn và thoải mái.

Mỗi khách hàng khi đến đây đều được hướng dẫn chi tiết về quy trình, khám sức khỏe tổng quát và nhận tư vấn từ các bác sĩ chuyên môn để hiểu rõ về các rủi ro có thể xảy ra và biết rằng bản thân luôn được bảo vệ. Tất cả dịch vụ tại The Pyo đều tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý và y tế. Mọi thông tin về giấy phép, chứng chỉ hành nghề đều được công khai minh bạch.

"An toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu tại The Pyo. 100% các ca thẩm mỹ đều được thực hiện tại phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều. Bên cạnh đó việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình y khoa, phòng khám cam kết mang đến sự an tâm cho khách hàng khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào", đại diện The Pyo chia sẻ.

Phòng khám thẩm mỹ The Pyo tọa lạc tại số 75 Phạm Viết Chánh, quận 1, TP HCM. Đơn vị được Bộ Y tế cấp phép với gần 40 dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đa dạng như: nâng mũi, cắt mí, độn cằm, độn thái dương; đến các dịch vụ phẫu thuật vùng đầu - mặt - cổ... giúp hàng triệu khách hàng trở nên xinh đẹp, tự tin.

Hải My