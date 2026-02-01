Ba Lan ký thỏa thuận xây dựng lưới chống drone hơn 4 tỷ USD

Ba Lan ký hợp đồng với liên danh quốc tế để xây dựng lưới phòng thủ chống drone San, được cho là có giá trị khoảng 4,2 tỷ USD.

Lễ ký thỏa thuận chế tạo lưới phòng không chống thiết bị bay không người lái (drone) mang tên San được tổ chức tại cơ sở quốc phòng gần thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 30/1, với sự góp mặt của Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladysław Kosiniak-Kamysz.

"Chúng tôi sẽ chế tạo hệ thống trước nay chưa từng có và hiện đại nhất thuộc loại này", Thủ tướng Tusk nói.

Lưới phòng không San sẽ được chế tạo bởi liên danh quốc tế do tập đoàn quốc phòng nhà nước Ba Lan PGZ dẫn đầu. Các thành viên còn lại gồm công ty tư nhân Ba Lan APS và hãng Kongsberg tại Na Uy.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết San bao gồm 18 khẩu đội chống drone và 700 phương tiện. Truyền thông Ba Lan nói lưới phòng không có giá ước tính gần 15 tỷ zloty (khoảng 4,2 tỷ USD). Chương trình dự kiến kéo dài khoảng hai năm.

Các khí tài xuất hiện trong lễ ký thỏa thuận chế tạo lưới phòng không San hôm 30/1. Ảnh: PAP

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh dự án có ý nghĩa then chốt trong nỗ lực củng cố an ninh ở biên giới phía đông Ba Lan, nơi giáp với Nga và Belarus. Ông cho biết lưới phòng không San sẽ giúp nước này đối phó các mối đe dọa từ trên không "hiệu quả, rẻ và thông minh hơn" so với sử dụng tiêm kích hay tên lửa.

"Ở châu Âu hiện không có hệ thống thông minh tích hợp, với chức năng chính là chống drone như vậy", lãnh đạo Ba Lan tuyên bố.

Ông nhắc lại vụ 19 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Ba Lan hồi tháng 9/2025, nhấn mạnh sự việc đã phơi bày những hạn chế của các phương pháp phòng không truyền thống. "Những trải nghiệm đầu tiên về hành động gây hấn bằng UAV cho thấy công cụ như tiêm kích hay tên lửa không đủ hiệu quả", Thủ tướng Tusk nói.

Phần lớn UAV khi đó rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã bắn hạ ít nhất 4 phi cơ, những chiếc còn lại dường như tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Phản ứng của NATO được đánh giá là kém hiệu quả hơn nhiều so với Ukraine, quốc gia thường tuyên bố đạt tỷ lệ đánh chặn UAV Nga lên tới 80-90%, dù đối mặt với số lượng phi cơ lớn hơn nhiều.

San sẽ được tích hợp vào lưới phòng không nhiều lớp của Ba Lan, bao gồm các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất, tên lửa tầm ngắn do Anh chế tạo theo chương trình Narew và hệ thống phòng không tầm rất ngắn Pilica.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, PAP)