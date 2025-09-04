Ba Lan khoe drone hình thiên nga

Ba Lan ra mắt mẫu drone chuyên làm nhiệm vụ trinh sát hoặc tập kích, với phần đầu hình thiên nga nhằm đánh lạc hướng đối phương.

Thiết bị không người lái (drone) mang tên Kaczka được ra mắt tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế 2025 diễn ra ngày 2-5/9 tại thành phố Kielce ở Ba Lan.

Sản phẩm do Học viện Lục quân Ba Lan phát triển, về cơ bản là khối hộp lớn chứa linh kiện điện tử bên trong, phía trên gắn mô hình thiên nga màu trắng nhằm mục đích ngụy trang. Bên trong đầu con thiên nga có chứa camera.

Drone Kaczka được trưng bày tại triển lãm hôm 1/9. Ảnh: Portal Militarny

Kaczka có thể được điều khiển thủ công trong bán kính 5 km hoặc vận hành tự động. Nó mang được tải trọng 10 kg, đảm nhận được nhiệm vụ trinh sát bí mật và tập kích mục tiêu. Kaczka nổi được trên mặt nước, cũng như hoạt động được trên mặt đất nhờ có bánh xe. Dù vậy, các bánh xe tương đối nhỏ, khiến drone khó di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine nhận định lớp ngụy trang hình thiên nga có thể đánh lừa đối phương từ khoảng cách xa, song sẽ khó phát huy tác dụng ở gần. Mô hình này cũng sẽ khiến chi phí chế tạo cao hơn so với drone góc nhìn thứ nhất (FPV) thông thường, vốn có tầm hoạt động xa và dễ sản xuất hơn.

Đây không phải lần đầu xuất hiện drone có hình dáng giống động vật. Đại học Bách khoa Tây Bắc của Trung Quốc đầu năm 2024 cũng ra mắt loại drone có bề ngoài và khả năng vỗ cánh như chim, có thể ứng dụng trong lĩnh vực quân sự.

Drone Kaczka hoạt động trên mặt nước trong bức ảnh đăng ngày 3/9. Ảnh: AWL

Dự án GRIFFIN do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ hồi năm 2023 cũng trình diễn một loại chim robot đậu được trên cành cây bằng móng vuốt. Nhà sản xuất khi đó mô tả nó là "giải pháp thay thế cho trực thăng".

Tạp chí khoa học Science Robotics hồi năm 2020 đăng công trình nghiên cứu của một nhóm kỹ sư đa quốc gia, trong đó giới thiệu một mẫu drone giống chim có cánh hình chữ X với trọng lượng chỉ 26 g, có thể sử dụng cho các nhiệm vụ "dành cho thiết bị bay siêu nhỏ".

Phạm Giang (Theo Defense Express)