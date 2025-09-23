Ba Lan dọa bắn rơi máy bay xâm phạm không phận

Ngoại trưởng Ba Lan cảnh báo nước này sẽ bắn hạ tên lửa, máy bay xâm phạm không phận, dù là vô tình hay cố ý.

"Nếu có thêm tên lửa hoặc máy bay nào xâm phạm không phận của chúng tôi, dù là vô tình hay cố ý, xin đừng đến đây than vãn khi chúng bị bắn hạ và mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO", Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/9.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng ngày tuyên bố Warsaw sẽ "bắn hạ các vật thể bay khi chúng xâm phạm lãnh thổ và bay qua Ba Lan", nhấn mạnh đây là "vấn đề không phải bàn cãi".

Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an được tổ chức theo đề nghị của Estonia, nhằm thảo luận về vụ "tiêm kích MiG-31 Nga xâm phạm không phận" của nước này hôm 19/9.

Quân đội Estonia trước đó cáo buộc các máy bay MiG-31 Nga tiến vào không phận nước này trong vòng 12 phút mà không xin phép. Theo phía Estonia, sự việc diễn ra gần đảo Vaindloo ở Vịnh Phần Lan, tiêm kích Nga tắt bộ phát đáp và không khai báo lộ trình bay.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Margus Tsahkna công bố dữ liệu trích xuất từ radar phòng không, nhấn mạnh tiêm kích Nga "vi phạm lãnh thổ và chủ quyền Estonia". Ông Tsahkna cũng đưa ra ảnh cận cảnh tiêm kích MiG-31, dường như được chụp từ tiêm kích NATO, trong đó cho thấy máy bay Nga lắp tên lửa đối không tầm ngắn R-73.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhắc lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng những chiếc MiG-31 ngày 19/9 bay chuyển sân theo kế hoạch từ Karelia đến căn cứ tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad, khẳng định dữ liệu theo dõi cho thấy biên đội đã tuân thủ chặt chẽ quy tắc về sử dụng vùng trời quốc tế và "không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác".

"Như thường lệ, không có bằng chứng nào ngoài cơn hoảng loạn bài Nga từ Estonia", ông Polyansky cho hay.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho rằng "đây là những hành động rất nguy hiểm và liều lĩnh". "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ NATO. Nếu cần đối đầu với máy bay hoạt động trái phép trong không phận NATO, chúng tôi sẽ làm", bà nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz tìm cách trấn an các đồng minh NATO tại cuộc họp, phát biểu rằng "Mỹ cùng các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của liên minh" và kêu gọi Nga "khẩn trương chấm dứt những hành vi như vậy".

Một tuần trước khi Estonia đưa ra cáo buộc, giới chức Ba Lan cho biết ít nhất 19 máy bay không người lái (UAV) đã bay vào không phận nước này khi Nga tập kích miền tây Ukraine. Quân đội Ba Lan và đồng minh NATO hạ được ít nhất 4 UAV, những chiếc còn lại tự rơi sau khi hết nhiên liệu.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu tại Ukraine và không nhắm tới Ba Lan, cho biết Moskva sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vấn đề trên.

