Ba Lan điều tiêm kích giám sát trinh sát cơ Nga

"Trên vùng biển quốc tế thuộc biển Baltic, các tiêm kích Ba Lan đã áp sát, nhận dạng và hộ tống một trinh sát cơ Nga hoạt động gần không phận của chúng tôi", Bộ chỉ huy Tác chiến quân đội Ba Lan cho biết hôm 25/12, song không công bố loại máy bay liên quan.

Phòng không Ba Lan cùng ngày phát hiện một số vật thể nghi là khí cầu buôn lậu bay đến từ Belarus. Giới chức Ba Lan đã phong tỏa một phần không phận tại tỉnh Podlaskie, đông bắc đất nước, để đảm bảo an toàn.

Vị trí một số quốc gia ven biển Baltic. Đồ họa: BBC

Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan cho rằng vụ khí cầu xâm nhập với quy mô lớn, cũng như hoạt động của máy bay Nga ở biển Baltic cho thấy "đây dường như là hành vi khiêu khích, ngụy trang dưới hình thức buôn lậu".

Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin.

Các quốc gia sườn đông NATO đang trong tình trạng cảnh giác cao sau vụ biên đội tiêm kích MiG-31 Nga hồi tháng 9 bị cáo buộc bay vào không phận Estonia, quốc gia thành viên liên minh. Nga bác bỏ thông tin và cho rằng Estonia châm ngòi đối đầu.

Không quân Ba Lan ngày 28/10 điều hai tiêm kích MiG-29 giám sát trinh sát cơ Il-20 đang bay trên không phận quốc tế, cho biết phi cơ Nga không khai báo và tắt bộ phát đáp. Các tiêm kích Ba Lan sau đó bám sát chiếc Il-20 cho đến khi nó khỏi khu vực.

Tiêm kích F-16 Ba Lan tại căn cứ ở Mauryca ngày 14/8. Ảnh: Jet Photos

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)