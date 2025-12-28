Ba Lan chi hàng tỷ USD xây dựng 'thành trì' chống drone

Ba Lan lên kế hoạch triển khai trận địa chống drone mới dọc biên giới phía đông, sau nhiều vụ xâm phạm không phận từ chiến sự Nga - Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk ngày 27/12 cho biết hệ thống phòng không mới dọc biên giới phía đông nước này có thể được đưa vào trực chiến một phần sau khoảng 6 tháng, thậm chí sớm hơn. Toàn bộ trận địa sẽ được hoàn thiện sau khoảng 24 tháng.

Ông Tomczyk nói hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng thủ đã được xây dựng từ một thập kỷ trước, với nhiều tầng phòng vệ khác nhau từ súng máy, pháo, tên lửa đến các hệ thống gây nhiễu drone. Một số thành phần trong hệ thống này sẽ chỉ được sử dụng trong điều kiện khẩn cấp hoặc thời chiến.

Dự án sẽ tiêu tốn hơn 2 tỷ euro (hơn 2,3 tỷ USD), chủ yếu được tài trợ từ các quỹ châu Âu trong khuôn khổ chương trình cho vay quốc phòng SAFE, cùng một phần ngân sách nhà nước.

Máy bay không người lái của Nga nằm trên chuồng thỏ một căn nhà tại Bychawka Trzecia, tỉnh Lublin, ngày 10/9. Ảnh: TVP

Tháng 9 vừa qua, Ba Lan nghi ngờ hơn 10 drone của Nga xâm nhập không phận, buộc nước này phải đóng cửa sân bay, điều tiêm kích và bắn hạ một số mục tiêu.

Ngoại trưởng Radosław Sikorski khi đó nhận định vụ xâm nhập là đòn gió, nhằm vừa thử phản ứng của Warsaw vừa không khơi mào chiến tranh. Sau sự việc, Ba Lan đã điều chỉnh và đẩy nhanh các kế hoạch tăng cường phòng thủ biên giới phía đông.

Vị trí Ba Lan, Nga và Ukraine. Đồ họa: FT

Ba Lan nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 4,7% GDP, thuộc nhóm cao nhất Liên minh châu Âu, trong bối cảnh lo ngại các hoạt động "chiến tranh lai" và đe dọa quân sự từ Nga. Thứ trưởng Tomczyk cho rằng câu hỏi không phải là có nên tăng chi tiêu từ 2% lên 3-3,5% GDP hay không, mà là liệu châu Âu có muốn đối mặt nguy cơ phải chi tới 40% GDP cho chiến tranh trong tương lai.

Bên cạnh "thành trì" chống drone, Ba Lan còn triển khai các công sự dọc biên giới trên bộ với Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trong dự án Lá chắn phía Đông, nhằm ngăn chặn kịch bản đối phương tiến quân vào lãnh thổ. Mỗi địa phương biên giới được xây dựng thêm trung tâm hậu cần chuyên dụng, cất giữ thiết bị phong tỏa biên giới và có thể triển khai trong vài giờ.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12, Tổng thống Putin khẳng định Nga "sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự mới nào nếu phương Tây đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng, nếu các bạn tôn trọng lợi ích của chúng tôi giống như chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng lợi ích của các bạn".

Thanh Danh (Theo Guardian)