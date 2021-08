Bà Harris: 'Chuyến thăm báo hiệu khởi đầu chương mới quan hệ Việt - Mỹ'

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh triển vọng hợp tác Việt - Mỹ trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều nay.

"Tôi là Phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam từ khi quan hệ ngoại giao hai nước thiết lập vào năm 1995. Tôi tin rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu cho chương tiếp theo trong quan hệ Việt - Mỹ", Phó tổng thống Kamala Harris phát biểu trong cuộc họp báo ở Hà Nội chiều nay.

"Chúng tôi có cam kết lâu dài cho mối quan hệ này, bởi vì mối quan hệ quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của người dân Mỹ và cả người dân Việt Nam", bà nhấn mạnh.

Phó tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 26/8. Ảnh: Vũ Anh.

Bà Harris tái khẳng định cam kết của Mỹ về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác an ninh cấp cao để ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để đẩy lùi các mối đe dọa đối với tự do hàng hải và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", bà nói.

"Đông Nam Á là trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam có tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt đối với Mỹ. Mỹ dự định tăng cường sự tham gia của chúng tôi trong quan hệ đối tác với các đối tác và đồng minh, củng cố lợi ích của chúng tôi theo cách hợp tác ứng phó những thách thức của hiện tại và tương lai", bà nói.

Phó tổng thống Mỹ nói rằng bà biết Covid-19 là vấn đề được quan tâm số một với người dân Việt Nam hiện nay. Bà nhắc đến việc chiều nay bà đã đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Quốc gia để trao một triệu liều vaccine và Mỹ đang cung cấp tủ bảo quản đông lạnh, cung cấp hàng triệu USD hỗ trợ y tế công cộng và mở văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội. "Chúng tôi mong người Việt biết rằng chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn", bà khẳng định.

Phó tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 26/8. Ảnh: Vũ Anh.

"Quan hệ với Việt Nam là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu mong muốn chung của chúng ta là tăng cường an ninh và vị thế kinh tế, cũng như khả năng đáp ứng những thách thức của ngày mai", bà Harris đề cập tới mối quan hệ Việt - Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8. Sau khi gặp Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, bà Harris hôm qua gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính để thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực.

Phó tổng thống Mỹ cũng dự khai trương văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tại khu vực Đông Nam Á và chứng kiến lễ ký thỏa thuận thuê đất xây trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, dự án có tổng ngân sách 1,2 tỷ USD với thời hạn thuê đất 99 năm.

Sáng nay, bà Harris tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chứng kiến đợt trao 270.000 trong gần 800.000 liều vaccine Covid-19 đã chuyển đến Việt Nam từ hôm qua. 270.000 liều vaccine Covid-19 còn lại sẽ được chuyển tới Hà Nội vào ngày mai, hoàn tất cam kết tặng thêm một triệu liều từ Mỹ.

Lê Ngọc