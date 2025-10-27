Một câu đố tưởng đơn giản nhưng lại khiến không ít người rối trí, vì cách xưng hô trong gia đình Việt đôi khi phức tạp hơn cả bài toán.

Câu đố "Ba Gạo gọi mẹ Tôm là em dâu, vậy ba Tôm gọi ba Gạo là gì?" đang khiến nhiều người bật cười vì... lúng túng không biết nên gọi sao cho đúng. Câu hỏi tưởng nhỏ nhưng lại phản ánh một nét rất thú vị trong văn hóa Việt: cách gọi, cách xưng, và vai vế trong gia đình luôn được coi trọng và tinh tế.

Ba Gạo gọi mẹ Tôm là em dâu, vậy ba Tôm gọi ba Gạo là gì? Ảnh minh họa.

Không ít bạn trẻ ngày nay khi gặp tình huống tương tự cũng phải tra Google hoặc hỏi người lớn để tránh gọi sai. Chính vì thế mà câu đố này vừa vui, vừa mang chút "giáo dục mềm" về phép xưng hô truyền thống.

Nó khiến người ta vừa bật cười, vừa gật gù: 'Tiếng Việt thật phong phú, mà cũng thật... đau đầu'. Bạn có tự tin phân biệt được ai gọi ai trong câu đố này không?

