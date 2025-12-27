TP HCM chốt chủ trương đầu tư 3 cầu kết nối Đồng Nai

Ba dự án cầu Thạnh Hội 2, Tân An và Tân Hiền khu vực Bình Dương cũ kết nối Đồng Nai thực hiện ở giai đoạn 2026-2030 nhằm hoàn thiện giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Nghị quyết được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 26/12, thống nhất chủ trương đầu tư ba dự án cầu kết nối TP HCM với Đồng Nai và Bình Dương cũ.

Cầu Thạnh Hội 2 có quy mô 6 làn xe, điểm đầu tại nút giao đường ĐH.401 với đường Thạnh Hội 4 (phường Tân Khánh, Bình Dương cũ), điểm cuối tại nút giao đường ĐT.768 và ĐT.768B (phường Tân Triều, Đồng Nai). Dự án tổng vốn khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ 650 tỷ đồng.

Cầu Tân An (Tân An – An Lạc) kết nối xã Thường Tân với xã Tân An (Đồng Nai), quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 1.120 tỷ đồng; ngân sách trung ương được đề xuất bố trí 560 tỷ đồng. Hai dự án này do UBND TP HCM làm cơ quan chủ quản.

Dự án thứ ba là cầu Tân Hiền bắc qua sông Đồng Nai, nối xã Thường Tân (TP HCM) với phường Tân Triều (Đồng Nai), quy mô 6 làn xe. Công trình do UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện.

Theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, Bình Dương cũ và Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cầu, đường kết nối qua sông ranh giới. Các dự án được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp, đồng thời tạo trục giao thông mới gắn kết TP HCM với Đồng Nai, mở dư địa phát triển đô thị và thu hút đầu tư dọc hành lang kết nối.

Trường Hà - Lê Tuyết