Ba điều HLV Kim Sang-sik đã nâng tầm U23 Việt Nam

Ông Kim có thể xoay tua bất cứ cầu thủ nào.

Như vậy là chúng ta đã vào Bán kết sau 120 nghẹt thở trước UAE, nhìn vào tỉ số 3-2 và trải qua 120 phút nhọc nhằn trước đội Tây Á, tuy nhiên đây là một trận đấu mà chúng ta hoàn toàn trên cơ đối thủ, từ phong thái thi đấu, số cơ hội tạo ra... đến cả thể lực, điều mà trước giờ các đội bóng trẻ của chúng ta thường lép vế nhưng nó hoàn toàn ngược lại ở trận đấu này.

Điều này không đến từ yếu tố nhất thời, từ một trận đấu mà nó là quá trình xây dựng xuyên suốt của đội ngũ HVL Kim từ giải U23 Đông Nam Á, SEA Games trên đất Thái Lan và đến vòng chung kết U23 châu Á này.

1. Hàng phòng ngự, điểm tựa trong lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời ông Kim

Từ giải U23 Đông Nam Á, SEA Games trên đất Thái Lan và đến vòng chung kết U23 châu Á chúng ta có thể dễ nhận ra ông Kim có thể xoay tua bất cứ cầu thủ nào trừ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh.

Ba cầu thủ này ra sân đủ tất cả các trận dưới thời ông Kim, mỗi người một khả năng khác nhau: Lý Đức tranh chấp mạnh mẽ, Hiểu Minh phán đoán tình huống và cắt bóng tốt, Nhật Minh kỹ thuật và bọc lót tốt.

Ba trung vệ này chơi hiểu ý và hỗ trợ nhau cực tốt khiến cho hàng phòng ngự của Việt Nam cực kỳ vững chắc, theo thống kê ở vòng bảng Việt Nam chịu tới 66 cú sút nhưng chỉ 12 cú sút trúng khung thành và chỉ chịu một bàn thua, với tỷ lệ 1,5%, tức là chúng ta vẫn có thể thủng lưới nhưng ghi bàn vào lưới chúng ta chưa bao giờ là dễ dàng.

Ngoài ra ba trung vệ của chúng ta có khả năng chuyền xuyên tuyến rất tốt, trong đó Lý Đức là người thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến nhất với gần 6 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác đến 75%, chưa kể các pha tham gia không chiến trong các tình huống cố định của 3 trung vệ này luôn là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam.

Như vậy các trung vệ dưới thời ông Kim phải đảm bảo các tiêu chuẩn chuyền bóng tốt, hiểu ý, hỗ trợ nhau tốt, chống bóng bổng tốt mà còn phải tham gia vào lối chơi, thoát pressing... đó cũng là tiêu chuẩn hiện nay của các trung vệ thế giới.

2. Không ưu tiên kiểm soát bóng nhưng cũng không chơi thụ động chờ thời

Các trận đấu với đối thủ ngang cơ U23 Việt Nam ít khi kiểm soát bóng trên 50% nhưng cũng không quá thấp, trong trận đấu với Saudi Arabia, bị ép sân gần như cả trận nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta cũng đạt 44%.

Trận gặp UAE tỷ lệ là 48%, Jordan hay Kygryzstan cũng nằm ở mức 50%, nhưng tất cả chúng ta đều giành chiến thắng. Điều này chứng tỏ ông Kim không yêu cầu các cầu thủ giữ bóng nhiều nhưng không phá bóng theo kiểu cầu may, có những thời điểm chúng ta đá "bóng ma" cực tốt và bắt đối thủ phải chạy theo bóng.

Theo dõi bốn trận đấu vừa qua chúng ta đều có nhận định chung đó là chúng ta thường đá với đối thủ theo kiểu "dây dưa", không quá ào ạt, cũng không quá khép mình nhưng sẵn sàng trừng phạt đối thủ khi họ mất tập trung.

Trong trận đấu vừa qua với UAE, trong những phút bù giờ, chúng ta dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn nghe ban huấn luyện chỉ đạo " Từ từ, đá bình tĩnh thôi..." đó là một sự nâng cấp rõ rệt về lối chơi cũng như bản lĩnh của U23 Việt Nam dưới thời ông Kim.

Một sự nâng cấp khác của ông Kim là vị trí của Thái Sơn, dưới thời ông Troussier, Thái Sơn chơi chủ yếu ở vị trí số 6, tức là đá thấp nhất hàng tiền vệ và có nhiệm vụ xây dựng lối chơi.

Dưới thời ông Kim, Thái Sơn đá như một số 8, thường xuyên xuất hiện trong không gian giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ đối phương. Đồng thời tung ra các đường chọc khe vào nách giữa các trung vệ.

Bằng chứng là pha bóng dẫn đến quả Penalty và bàn thắng của Thanh Nhàn trong trận gặp Thái Lan đều xuất phát từ đường chuyền xẻ nách của Thái Sơn, chứng tỏ Thái Sơn đã hoàn toàn được nâng cấp sau một khoảng thời gian người ta biết về anh như một cầu thủ chạy tốt nhưng chỉ biết chuyền ngang và chuyền về.

3. Sự nâng cấp rõ rệt về thể lực và bản lĩnh thi đấu

Cuối trận gặp UAE, hầu như cầu thủ đối phương chạy không nổi trong khi chúng ta vẫn pressing, gây sức ép, vẫn chạy trên khắp mặt sân trước đối thủ đến từ Tây Á luôn được đánh giá cao về mặt thể lực.

Nó gây ngạc nhiên cho chính người hâm mộ Việt Nam nhưng nếu nhìn toàn bộ quá trình chúng ta cũng sẽ không bất ngờ về điều này, nguyên tắc lựa chọn của ông Kim xuyên suốt thời gian qua đó là: Thể lực, cầu thủ không đảm bảo thể lực sẽ bị loại hoặc ngồi dự bị, ông Kim có thể không thay đổi hàng thủ nhưng hàng công luôn được xoay tua, cầu thủ ở hàng công luôn phải chạy liên tục, pressing liên lục, mệt sẽ có người thay nhưng phải lên công về thủ, phải đảm bảo cự ly và khối đội hình.

Đến cầu thủ ngôi sao như Đình Bắc vẫn phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và không có ngoại lệ, cuối trận gặp UAE ta thấy Đình Bắc dù thấm mệt vẫn chạy lao vào các trung vệ UAE để gây sức ép không cho họ có thời gian triển khai bóng cho thấy sự nhất quán trong đội bóng của ông Kim.

Ngoài ra một điều dễ nhận thấy nữa là càng về cuối trận chúng ta đá càng hay, kiểm soát bóng càng tốt và càng bình tĩnh, để có được điều đó là một quá trình rèn luyện từ U23 Đông Nam Á, đến SEA Games điển hình là màn ngược dòng ở trận chung kết, đến trận gặp chủ nhà Saudi Arabia và UAE, điểm chung là càng về cuối trận chúng ta ghi bàn càng nhiều, có nhiều cơ hội, thoát pressing tốt và là người giành chiến thắng cuối cùng, để đạt được điều đó cần nhiều yếu tố: sự chuẩn bị, may mắn, thể lực và bản lĩnh...

Trước trận đấu với UAE ông Kim nói U23 chúng ta đã vượt khỏi Đông Nam Á và vươn tầm châu lục, nó không phải là một lời nói khoa trương hay động viên tinh thần, nó là một sự công nhận về tiến bộ của chúng ta.

Nhìn và cách chúng ta bình tĩnh giải quyết UAE thì đó không phải là phong thái của đội bóng nhỏ, thu mình chờ thời mà là đội bóng biết cách áp đặt lối chơi và biết cách giải quyết đối phương, và đây chính là đội bóng mà chúng ta muốn xây dựng.

Phương Đường Kính