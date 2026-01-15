Bà Đặng Huỳnh Ức My: 'Bình đẳng giới là chọn đúng người đúng việc'

Không ưu tiên nam - nữ, bình đẳng giới là "chọn đúng người đúng việc", theo bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch AgriS.

"Bình đẳng giới không phải đặt câu hỏi nam hay nữ, mà là chọn đúng người cho đúng việc, theo cách thực tế và hiệu quả nhất", bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), nói tại Diễn đàn GEARS@VIETNAM 2026, ngày 15/1.

AgriS hiện là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, với doanh thu hàng năm hơn một tỷ USD. Quan điểm của Chủ tịch AgriS có phần khác với một số doanh nghiệp khi tư duy về bình đẳng giới, theo hướng quá kỹ thuật và chỉ tập trung vào chỉ tiêu tỷ lệ tuyển dụng nam và nữ.

Bà My lý giải từ kinh nghiệm điều hành thực tiễn, rằng có những việc đòi hỏi độ nhạy về bối cảnh, thời điểm, khả năng nắm bắt cơ hội, nên ai làm tốt thì có quyền dẫn dắt. "Quan điểm của tôi rất rõ: nhìn công việc, không nhìn giới tính", bà nói.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch AgriS tại diễn đàn ngày 15/1. Ảnh: BSA

Ngoài việc xem bình đẳng giới không phải ưu tiên một giới mà để năng lực dẫn đường, bà My nêu kinh nghiệm dùng dữ liệu và công nghệ để thực hành bình đẳng giới. Ưu điểm của hệ thống dữ liệu là minh bạch trong phân bổ công việc, trách nhiệm và hiệu quả.

"Khi các chức năng được đo lường rõ ràng, việc đánh giá nhiệm vụ trở nên công bằng hơn, đồng thời cho phép tận dụng thế mạnh giới trong từng khâu cụ thể", bà chỉ ra. Ví dụ, nhiều phụ nữ có thể làm tốt ở các vị trí giám sát, kiểm soát chất lượng, nhân sự, những công việc đòi hỏi sự tinh tế, nhạy cảm, khả năng cân bằng giữa mềm mại và quyết đoán, cũng như óc sáng tạo.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý đồng tình cách tiếp cận này. Theo ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bình đẳng giới nơi làm việc không phải ưu ái một giới. "Đây là quá trình gỡ bỏ các rào cản vô hình, giúp mọi nhân tài, không phân biệt giới, được cống hiến, trưởng thành và lãnh đạo", ông nói.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE, Chủ nhiệm GEARS@VIETNAM, cũng nhìn nhận quản trị bình đẳng giới không đơn thuần đếm xem có bao nhiêu lao động nam và nữ. Theo ông Bình, các câu hỏi quan trọng là doanh nghiệp có đang thu hút nhân tài công bằng không; nhân viên cảm nhận được minh bạch trong cơ hội phát triển sự nghiệp chưa; các chính sách hiện đã thực sự đi vào thực tiễn.

"Muốn quản trị tốt, doanh nghiệp cần dữ liệu đúng, đủ và có chiều sâu. Đó là giá trị cốt lõi mà các công cụ đánh giá bình đẳng giới mang lại", ông khuyến nghị.

Cũng theo các chuyên gia, thực hành bình đẳng giới tại nơi làm việc mang hiệu quả kinh doanh thực tiễn. GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, cho biết những năm gần đây, các nghiên cứu quốc tế ngày càng khẳng định bình đẳng giới đã thành chỉ báo quan trọng của chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh.

"Tổ chức Lao động Quốc tế chỉ ra các tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất có khả năng thu hút nhân tài, giữ chân người lao động và thích ứng tốt hơn trước những biến động của thị trường tuyển dụng", bà nêu.

Chủ tịch AgriS đã trải nghiệm thực tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Theo bà Ức My, bình đẳng giới - một phần trong thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không còn là lựa chọn mang tính thiện chí, mà trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Đối tác quốc tế ngày nay không chỉ quan tâm đến sản lượng hay giá thành, mà còn đặt câu hỏi doanh nghiệp đối xử với người lao động thế nào", bà nói. Niên độ 2024-2025, doanh thu thuần AgriS vượt 9% kế hoạch, đạt gần 28.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 950 tỷ đồng, tăng 5%. Thời gian qua, họ còn huy động được hơn 500 triệu USD, trong đó có vốn xanh cho hạ tầng nông nghiệp.

Hiện AgriS cũng là một trong 8 doanh nghiệp tiên phong tham gia vào chương trình đánh giá bình đẳng giới (GEA) của GEARS@VIETNAM, cùng với Biti’s, Banchao, Niwenco, Wellspring, Lạc Địa, Pencil Group và WeCare247.

Ông Huỳnh Thành Đạt khuyến khích mở rộng chương trình, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, thông qua hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn, đặc biệt trong chuỗi cung ứng xuất khẩu và các ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, gắn hoạt động của chương trình với các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và yêu cầu phát triển bền vững.

Viễn Thông