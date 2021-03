Ba đại học Việt Nam vào top trường tại nền kinh tế mới nổi

Ba đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Quốc gia TP HCM lần lượt xếp hạng 251-300, 351-400, 401-500 trong top trường ở các nền kinh tế mới nổi.

Theo danh sách được Times Higher Education (THE) công bố ngày 9/3, 606 đại học tại 48 quốc gia được xếp hạng, trong đó có ba trường Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM vào bảng xếp hạng top trường tại các nền kinh tế mới nổi 2021. Ảnh chụp màn hình

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 251-300, cao nhất trong ba trường, với điểm trung bình 24,7-26,9. Tuy thứ hạng giảm so với năm 2020 (hạng 201-250), điểm thành phần từng tiêu chí đánh giá của Đại học Quốc gia đều tăng. Đây là năm thứ hai liên tiếp trường đứng đầu Việt Nam tại bảng xếp hạng này.

Đứng vị trí 351-400 là Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm trung bình 21,2-22,8. Trường cũng giảm 100 bậc so với năm 2020 (hạng 251-300) nhưng tăng điểm tại tiêu chí giảng dạy, nghiên cứu.

Đại học Quốc gia TP HCM là đại diện thứ ba của Việt Nam được xếp hạng, giữ vị trí 401-500, bằng với năm ngoái. Điểm trung bình của trường đạt 18,3-21,1, trong đó trích dẫn khoa học, quốc tế hóa và nghiên cứu là những tiêu chí tăng điểm so với năm 2020.

Bảng xếp hạng đại học ở các nền kinh tế mới nổi dựa trên 13 tiêu chỉ xếp hạng đại học của THE, nhưng được điều chỉnh trọng số, gồm: Giảng dạy (chiếm 30%), nghiên cứu (30%), trích dẫn khoa học (20%), quốc tế hóa (10%), chuyển giao tri thức (10%). Trong đó, uy tín học thuật của các trường được THE đánh giá dựa trên bình chọn của học giả trong hệ thống tác giả có công bố Scopus.

Các tiêu chí đánh giá quốc gia là nền kinh tế mới nổi được chọn từ ba phân loại của Sàn giao dịch chứng khoán London (FTSE Group) là Advanced emerging, Secondary emerging và Frontier. Các đại học tại Việt Nam bắt đầu được xếp hạng từ năm 2020, cũng với ba đại diện này.

Năm 2021, bảng xếp hạng đại học tại các nền kinh tế mới nổi có đến 91 trường ở Trung Quốc, trong đó trường Thanh Hoa, Bắc Kinh, Chiết Giang giữ ba vị trí đầu. Sau Trung Quốc, Nga có số đại học lọt vào danh sách nhiều thứ hai - 48.

Trong khu vực Đông Nam Á, một số trường có thứ hạng cao như Đại học Malaysia (Malaysia, hạng 31), Đại học Mahidol (Thái Lan, hạng 80), Đại học Indonesia (Indonesia, 116).

THE là một trong những bảng xếp hạng giáo dục độc lập, có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của QS và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). THE bắt đầu xếp hạng các đại học thế giới (THE-QS) vào năm 2004, sử dụng dữ liệu do QS cung cấp. Từ năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng mới, hợp tác với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Thanh Hằng