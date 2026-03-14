Ba công trình giao thông trọng điểm đang thi công ở Hải Phòng

Hầm chui tại nút giao đường Võ Nguyễn Giáp - đường Bùi Viện.

Ngày 19/12, Hải Phòng tổ chức đồng loạt lễ khởi công ba hầm chui để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm Chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 2.335 tỷ đồng (nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi: 852,974 triệu đồng; nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong: 707,168 triệu đồng; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp: 775,011 triệu đồng), dự kiến đưa vào sử dụng năm 2027.

Tại nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp sẽ xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng một theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo 30m.

Phần hầm chui theo hướng đường Bùi Viện có tổng chiều dài 485m, trong đó, hầm kín dài 125 m, chiều rộng 27,7 m, 6 làn xe; hầm hở hai bên dài 180 m, chiều rộng 50,5 m.