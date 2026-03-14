Ba công trình giao thông trọng điểm đang thi công ở Hải Phòng

Hầm chui tại nút giao đường Võ Nguyễn Giáp - đường Bùi Viện.
Ngày 19/12, Hải Phòng tổ chức đồng loạt lễ khởi công ba hầm chui để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm Chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 2.335 tỷ đồng (nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi: 852,974 triệu đồng; nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong: 707,168 triệu đồng; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp: 775,011 triệu đồng), dự kiến đưa vào sử dụng năm 2027.
Tại nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp sẽ xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng một theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo 30m.
Phần hầm chui theo hướng đường Bùi Viện có tổng chiều dài 485m, trong đó, hầm kín dài 125 m, chiều rộng 27,7 m, 6 làn xe; hầm hở hai bên dài 180 m, chiều rộng 50,5 m.
Nút giao Lê Hồng Phong - Bùi Viện cũng xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng một theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo 30m.
Hầm chui nố trí theo hướng đường Bùi Viện có tổng chiều dài 485m. Trong đó, hầm kín dài 125 m, 6 làn xe; hầm hở hai bên có chiều dài 180m mỗi bên, chiều rộng 50,5 m, giữ nguyên hiện trạng đường Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự.
Tại nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, dự án sẽ cải tạo nút giao khác mức tại ngã 6 thành hầm dài 440m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; mở rộng mặt đường hai bên hầm và tổ chức giao thông cùng mức dạng đảo xuyến đường kính 40m.
Cả ba khu vực thi công đều đã được quây tôn, đang bóc dỡ lớp đất mặt, di chuyển hệ thống công trình ngầm và triển khai dây chuyền thi công cọc xi măng đất, xử lý nền đất yếu.
Khi hoàn thành, ba hầm chui giúp phân luồng xe container, giảm xung đột trực tiếp tại nút giao, giảm tải cho quốc lộ 5 đoạn qua nội thành. Các công trình cũng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị Hải Phòng, đảm bảo an toàn giao thông và kết nối thông suốt giữa các khu kinh tế, cảng biển và sân bay quốc tế Cát Bi.
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện đoạn qua sông Lạch Tray.
Dự án được khởi công ngày 11/3/2025, tổng mức đầu tư dự án 7.020 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Dự án được chia thành hai đoạn tuyến quy mô 8 làn xe cùng hai cầu qua sông và cầu vượt nút giao. Trong đó, đoạn từ đường tỉnh 353 tới xã Hưng Đạo rộng 68 m, mặt đường 8 làn xe. Cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài 1.257 m, rộng 32 m gồm 8 làn xe. Cầu vượt nút giao đường Bùi Viện dài 327 m, rộng 25 m gồm 6 làn xe.
Công nhân thi công mặt cầu vượt sông Lạch Tray thuộc dự án vành đai 2.
Đại diện nhà thầu cho biết đơn vị đang thi công 3 ca, 4 kíp, mục tiêu hợp long cầu Hải Thành trong tháng 4-2026. Đến nay, giá trị xây lắp toàn dự án đạt hơn 60% sản lượng.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án tại các phường Hải An, Hưng Đạo và Kiến An cơ bản hoàn thành.
Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công rút ngắn thời gian thi công 19 tháng để phấn đấu đưa công trình vào khai thác dịp 2/9/2027.
Phối cảnh cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray
Khi có đường vành đai 2, cơ quan chức năng sẽ phân luồng xe container ra khỏi trung tâm thành phố để tránh ùn tắc, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ khu vực cụm cảng Hải Phòng ra các tuyến đường khác.
Cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm, kết nối trung tâm TP Hải Phòng với khu đô thị mới bắc sông Cấm được xây dựng tại khu vực cảng Hoàng Diệu.
Dự án khởi công tháng 12/2024, tổng mức đầu tư 6.235 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và thành phố, thực hiện từ năm 2021 đến 2027.
Trong đó, cầu Nguyễn Trãi dài 1.476,4 m, kết cấu vĩnh cửu, thiết kế dây văng, trụ tháp cao 111 m. Cầu chính rộng 26,5 m, cầu dẫn 23,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h, nút giao kết nối với đường Lê Thánh Tông dạng vòng tròn.
Toàn bộ cảng Hoàng Diệu và 33 tổ chức, 108 hộ gia đình sẽ phải nhường đất thực hiện dự án.
Khu dân cư đường Nguyễn Trãi thuộc phường Ngô Quyền đã được giải phóng mặt bằng, phá dỡ làm mặt bằng thi công dự án, tháng 3/2026.
Đến nay, công trình đã đạt khoảng 37,3% khối lượng. Chủ tịch UBND Hải Phòng yêu cầu gói thầu xây dựng cầu chính và dây văng thi công rút ngắn 6 tháng, gói thầu xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao rút ngắn 11 tháng so với hợp đồng, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong dịp lễ 2/9.
Phương án thiết kế cầu Nguyễn Trãi là cây cầu dây văng một mặt phẳng có trụ tháp cong, mô phỏng như hai cánh buồm căng gió.
Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ góp phần kết nối đô thị hiện hữu với Khu đô thị mới Bắc sông Cấm và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang và mở không gian phát triển mới.
Lê Tân