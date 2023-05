Bà chủ địa ốc Alibaba nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt

TP HCMVõ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, thay đổi kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt về hành vi giúp sức cho chồng lập dự án "ma" chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.

Ngày 11/5, phiên xử xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) và vợ Võ Thị Thanh Mai (đang tại ngoại) cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền, tiếp tục với phần thẩm vấn.

Sáng nay, Mai đến tòa sau nhiều ngày vắng mặt vì nhập viện dưỡng thai, được HĐXX cho phép ngồi để tham gia thẩm vấn. Trả lời tòa, bị cáo cho biết là Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, trước kháng cáo kêu oan nhưng giờ thay đổi sang giảm nhẹ hình phạt - tương tự như Nguyễn Thái Luyện hai hôm trước.

Liên quan việc ông Lê Viết An (người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án) muốn thay vợ chồng bị cáo khắc phục hơn 2.400 tỷ đồng thiệt hại, Mai cho biết ông này vừa là bạn bè thân thiết vừa là nhà đầu tư. Để đứng ra khắc phục toàn bộ thiệt hại, ông An ra điều kiện là "tòa phải giải tỏa kê biên, công nhận việc giao đất" cho ông. Tuy nhiên, HĐXX đã phân tích thỏa thuận giữa vợ chồng bị cáo và ông An là giao dịch dân sự nằm ngoài thẩm quyền và phạm vi của tòa, không thể đưa vào giải quyết trong cùng vụ án.

"Sau khi được tòa mời làm việc và giải thích, ông An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao nên đã rút đề nghị khắc phục thiệt hại thay", bị cáo Mai nói.

Bị cáo Thanh Mai tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Ngoài việc giúp sức cho chồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng, Mai còn bị cáo buộc chỉ đạo Huỳnh Kim Thắng (nhân viên kế toán) chuyển 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp vào tài khoản của mình, sau đó chuyển cho Nguyễn Thái Lực (em chồng) nhờ rút ra 12 tỷ đồng, lấy sử dụng cá nhân. Đến nay, Mai vẫn không khai về việc sử dụng số tiền trên cho các cá nhân nào khiến các cơ quan tố tụng không thể thu hồi.

Tại tòa hôm nay, trả lời đại diện VKS về khả năng nộp lại tiền, Mai nói tài sản của gia đình đều đã bị cơ quan tố tụng thu hồi, không còn khả năng khắc phục. Tuy nhiên, ông An đồng ý giúp bị cáo khắc phục khoản thiệt hại này.

Hiện, HĐXX đã thẩm vấn các bị hại về nội dung kháng cáo. Họ đều có nguyện vọng được lấy đất hoặc nhận lại tiền tương đương với giá thị trường của khu đất đã mua.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Hải Duyên

Theo án sơ thẩm, năm 2016 Luyện thành lập Công ty địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Bị cáo còn thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.

Hồi tháng 12/2022, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Luyện mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai lĩnh 20 năm tù về cùng tội danh, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Nguyễn Thái Lực bị tuyên 27 năm tù; Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù; các bị cáo khác nhận 10-19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Kim Thắng (đang được tại ngoại để chữa bệnh ung thư) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc Luyện và Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại (được nêu chi tiết trong các phụ lục I, II của bản án) - tương đương 2.400 tỷ đồng.

Hải Duyên