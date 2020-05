Ba chị em nặng 100 kg nỗ lực giảm cân

TP HCM Nặng 120 kg, em út Đỗ Ngọc Phú, 18 tuổi, rủ hai chị gái tập gym để cải thiện vóc dáng. Hai chị của Phú cũng nặng hơn 90 kg.

"Khoảng một năm nay Phú tăng cân không kiểm soát. Quần áo cũ thì không mặc vừa, đi lại ục ịch và nặng nề lắm, trông khổng lồ", chàng trai cao 1,81 m chia sẻ.

Cuối tháng 4, Phú quyết tâm tập luyện giảm cân, rủ thêm chị gái là Đỗ Thị Ngọc Sang, 26 tuổi, đi cùng để có thêm động lực.

Ban đầu, mục tiêu của hai chị em là về 80 kg trong ba đến sáu tháng. Thế nhưng, buổi đầu tập xong họ đã muốn từ bỏ "vì bài tập quá nặng và mệt".

Anh Dương Ngọc Hải, huấn luyện viên cá nhân của Phú, nói hai chị em quá béo nên không thể giảm cân bằng việc ăn ít lại. Anh để họ ăn bình thường trong hai tuần đầu và duy trì ngủ sớm, ăn nhiều rau và tập nhiều hơn ngày hôm trước.

"Mục tiêu đặt ra là phát triển thể lực, nhưng mỗi buổi tập cả hai chỉ đáp ứng được 30-40% yêu cầu, phải động viên rất nhiều", huấn luyện viên Hải nói.

Ba chị em Sang, Giàu, Phú ( từ trái qua) tại phòng tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phú cho biết vòng bụng và tay là hai phần tự ti nhất của mình. Để tăng cơ giảm mỡ, Phú tập lưng xô, hít xà đơn, kéo tạ và chạy bộ 30 phút cuối buổi tập, kết hợp nhún cầu vai, nâng tạ tay trước, kéo cáp bắp tay. Bài tập thay đổi và lặp lại. Anh còn học thêm đấm bốc, sử dụng lực đánh nhiều hơn cho cánh tay chắc khỏe, săn chắc. Vóc dáng cao lớn, thể lực cao, Phú nâng tạ hơn 100 kg. Thường, một tuần tập 6 buổi, mỗi buổi kéo dài từ một tiếng đến một tiếng rưỡi.

Phú tập ăn uống đúng giờ, bỏ thuốc lá và luôn ngủ trước 11h tối. " Nhiều lúc nghĩ lại thấy có lỗi với bản thân khi để cân nặng lên đến mức này. Thời gian này là cơ hội để ba chị em siết chặt và cải thiện ngoại hình", Phú cười nói. Sau khi kéo một người chị tập cùng, Phú rủ nốt chị còn lại tham gia.

Tuần đầu, Phú giảm 7 kg, sau đó giảm chậm mỗi tuần 1-2 kg. Sau một tháng, anh giảm được 15 kg.

Thấy bản thân giảm nhanh, Phú ban đầu cũng lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Trao đổi với huấn luyện viên, anh hiểu tạng người mình tích nước, chỉ cần tập cường độ cao, toát nhiều mồ hôi kết hợp chế độ ăn sẽ giảm rất nhanh. Nhờ đó, anh hiểu ra, giảm cân nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người.

Sau bài tập mệt, huấn luyện viên dành thời gian trao đổi, động viên giúp học viên thoải mái. Trong ảnh là Hải, huấn luyện viên riêng (người quay lưng) đang dùng chân đẩy tạ là Sang, Phú và hai huấn luyện viên khác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

So với Phú, Sang thể lực yếu hơn. Cô bị chóng mặt, buồn nôn và đau nhức cơ nhiều. Lý do khiến cô tăng cân là do ăn uống không hợp lý và tính chất công việc chỉ cần ngồi một chỗ khiến cơ thể phát phì.

Để cải thiện thể lực, cô gái cao 1,63 m được huấn luyện viên tư vấn tập luyện ở nhà hai tuần. Sang cũng nói với huấn luyện viên khi thấy mệt mỏi và mong muốn lựa chọn bài tập nhẹ hơn. Vì vậy, buổi tập của cô thường kéo dài thêm 30 phút so với mọi người, thời gian nghỉ giữa hiệp cũng dài hơn. Cô chủ yếu tập tạ, squat, plank... nhìn đơn giản nhưng tập rất mệt và tác động vào cơ nhiều để săn chắc cơ thể.

Tuần đầu tiên tập, Sang giảm 3 kg, cơ thể chưa có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, cô không còn bị mệt mỏi, đau cơ và đỡ ì ạch hơn trước, tâm trạng hào hứng đi tập hơn.

Sau hai tuần, Sang bị chững cân, phải tăng cường độ tập luyện và ăn ít hơn. Đến nay, cô giảm được 10 kg sau hơn một tháng tập luyện. Sang đặt mục tiêu giảm về 70 kg trong 6 tháng, sau đó sẽ giảm chậm hơn để không bị tăng cân trở lại.

"Nhìn lại mình lúc 92 kg, thấy chán chính mình nhưng cũng có động lực để tiếp tục cố gắng. Tôi thấy mình đang khỏe hơn mỗi ngày và tiến gần hơn đến mục tiêu giảm cân của mình", Sang nói.

Ba chị em ruột cùng giảm cân Ba chị em tập với tạ. Video: Thùy An Thấy hai em giảm cân hiệu quả, chị gái Ngọc Giàu, 28 tuổi, có thêm nghị lực. Giàu cho biết, 10 năm trước, cô là vận động viên đẩy tạ ở quận. Khi nghỉ tập, cô ăn uống thoải mái, cân nặng tăng không kiểm soát từ 60 kg lên 80 kg. Khó khăn nhất của Giàu là chưa bỏ được thói quen ăn vặt, ăn khuya nên chỉ giảm được 3 kg trong hai tuần tập.

Hiện, Phú và Sang đã bắt kịp được cường độ và tập đúng tư thế hơn. Song, Phú hay bị căng cơ đùi, ba chị em bàn chân bẹt dẫn tới những hoạt động thường ngày hay bị đau lưng đau gối.

Ngoài bài tập hàng ngày cho ba chị em, huấn luyện viên Hải bổ sung thêm một số bài tập chức năng và kỹ thuật như squat với deadlift, tối giản cardio thay thế bằng hiit. Anh còn đưa ra một số bài kháng lực đơn giản đồng thời kiểm soát thời gian nghỉ giữa hiệp rất ngắn, tăng hiệu quả bài tập lên tối đa.

Để tránh bị đứng cân, huấn luyện viên cho học viên xen kẽ những ngày nạp nhiều năng lượng hơn bình thường và xoay vòng trong tuần.

Anh Hải cho biết đây là lần đầu tiên cả ba chị em ruột cùng đến tập để hỗ trợ nhau. Anh sắp xếp mỗi người một huấn luyện viên riêng để tăng mức độ kiểm soát, tránh mất tập trung hay tụ tập nói chuyện quá lâu khi tập.

Giờ phút nghỉ ngơi sau buổi tập, cả ba động viên nhau cố gắng hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ba chị em Giàu, Sang, Phú đã tập luyện được hơn một tháng, cân nặng đều giảm nhưng chưa nhiều so với số cân cũ. Cả ba động viên nhau nỗ lực hơn vì "béo không chỉ xấu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe".

Phú cho biết tập luyện cùng nhau cũng là cách để ganh đua xem ai đạt được mục tiêu sớm nhất. "Mong rằng 6 tháng sau sẽ có kỳ tích xuất hiện. Khi đó, hai chị thoải mái mặc chiếc váy mà họ thích, còn tôi cũng tự tin hơn khi ra đường", Phú nói.

Thùy An