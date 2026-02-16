Ca sĩ Trọng Tấn hòa giọng cùng con trai Tấn Đạt, 22 tuổi, với tiếng đàn bầu của con gái Thảo Nguyên, 20 tuổi, ở nhạc hội "Hoa xuân ca".

Ba bố con Trọng Tấn lần đầu chung sân khấu Màn trình diễn của Trọng Tấn và hai con trong chương trình nghệ thuật ''Hoa Xuân Ca 2026'', phát sóng tối 15/2. Video: VTV Go

Ba bố con nghệ sĩ hát ca khúc Tiếng đàn bầu (nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, thơ Lữ Giang) và Tiếng Việt (nhạc sĩ Lê Tâm, thơ Lưu Quang Vũ). Tấn Đạt mở màn tiết mục, phô diễn chất giọng dày, cao, phong thái tự tin. Ở điệp khúc, nghệ sĩ Trọng Tấn hỗ trợ con trai. Xen giữa những câu hát là tiếng đàn giàu cảm xúc của Thảo Nguyên.

Trên fanpage của ca sĩ, phần trình diễn hiện đạt 22.000 lượt xem. Nhiều khán giả cho biết ấn tượng màn thể hiện của ba bố con, nhận xét Tấn Đạt có chất giọng có nét giống Trọng Tấn. Tài khoản Nguyễn Hà bình luận: ''Lần đầu tiên được nghe anh Tấn biểu diễn là bài Tiếng đàn bầu, nay lại có thêm các cháu cùng đàn, hát ca khúc này thì càng ý nghĩa. Đó là giá trị của sự trao truyền, nối tiếp và gìn giữ truyền thống''.

Trọng Tấn nói cảm ơn âm nhạc để anh và hai con được đứng cạnh nhau, cùng thể hiện niềm đam mê. ''Không chỉ là một tiết mục mà là sự tiếp nối, truyền trao. Tiếng đàn một dây mà chở cả yêu thương'', anh viết.

Trọng Tấn và con trai diện áo dài trắng thêu họa tiết đồng điệu. Ảnh: Fanpage nghệ sĩ

Vợ chồng Trọng Tấn cho các con tiếp xúc âm nhạc từ nhỏ để vun đắp tâm hồn, không ép buộc theo nghiệp mình, may mắn hai con yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu riêng.

Trước đó, nghệ sĩ Trọng Tấn từng hát với con trai tại một số sự kiện. Năm 2016, Tấn Đạt lần đầu đứng chung sân khấu với bố trong show Con đường âm nhạc. Ở nhà, anh thường được bố dạy hát. Trên trang cá nhân, Trọng Tấn thường đăng tải các video ghi lại cảnh hai bố con tập luyện.

Anh 22 tuổi, là sinh viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi phát hiện có đam mê ca hát, Tấn Đạt học khoa trống Jazz ở trường. Tháng 10/2025, anh giành giải nhì phong cách thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Thí sinh thể hiện hai ca khúc Truyền thuyết Hồ Gươm (nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng) và Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương), được ban giám khảo đánh giá cách xử lý mượt mà, cảm xúc.

Tháng 6 năm ngoái, Trọng Tấn cho biết hạnh phúc khi con gái Thảo Nguyên đạt điểm 10 tốt nghiệp hệ trung cấp ngành đàn tranh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là thủ khoa chuyên ngành, được tuyển thẳng lên hệ đại học nhờ thành tích cao suốt sáu năm học. Tuy nhiên, Thảo Nguyên vẫn tham gia kỳ thi THPT quốc gia cuối tháng 6/2025, do muốn học song song Học viện Ngoại giao, đặt mục tiêu có hai bằng đại học.

Theo Trọng Tấn, khi Thảo Nguyên còn nhỏ, anh cho con học đàn piano. Một lần, thấy các nghệ sĩ đánh đàn tranh trên tivi, con hứng thú và xin bố mẹ cho đi học. Cô được nghệ sĩ Việt Hồng - giảng viên ở trường - đánh giá có năng khiếu, chăm học, chuyên nghiệp. Ngoài theo chương trình trung cấp ở Nhạc viện, Thảo Nguyên học văn hóa ở THPT Thực nghiệm, tham gia nhiều hoạt động của trường, học tiếng Trung, tiếng Anh.

Trọng Tấn 50 tuổi, nổi tiếng sau khi đoạt giải nhất Sao Mai 1999. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quê hương, cách mạng như Tiếng đàn bầu, Tình ta biển bạc đồng xanh, Nơi đảo xa. Anh là cặp song ca ăn ý với Anh Thơ, đồng thời là một phần của Tam ca nhạc đỏ cùng Đăng Dương, Việt Hoàn. Vợ ca sĩ - Thanh Hoa - là bạn từ thuở niên thiếu, luôn hỗ trợ Trọng Tấn trong công việc.

Phương Linh