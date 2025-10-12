Ba bài toán trí tuệ nhân tạo từ cuộc thi Viettel AI Race 2025

Viettel AI Race 2025 đưa thí sinh tiếp cận ba bài toán thực tế về tiết kiệm năng lượng, xử lý văn bản và định vị hàng hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Sáng 8/10, Viettel tổ chức chương trình trực tuyến "3 bài toán AI thực tiễn", thuộc khuôn khổ cuộc thi Viettel AI Race 2025. Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên, kỹ sư trẻ và người yêu công nghệ trên toàn quốc tham dự. Đây là diễn đàn kết nối giữa chuyên gia Viettel và cộng đồng đam mê AI, nơi tư duy học thuật gặp gỡ tinh thần ứng dụng thực tiễn.

Tại đây, ba khách mời từ các tổng công ty thuộc Tập đoàn Viettel giới thiệu ba bài toán AI trọng điểm, cũng là ba đề thi chính thức của Viettel AI Race 2025. Cụ thể, Trần Thị Như Quỳnh, kỹ sư AI tại Viettel High Tech, trình bày bài toán "Giảm tiêu thụ năng lượng cho 5G" - thách thức đặt ra cho các nhà mạng trong quá trình phát triển hạ tầng viễn thông xanh. Theo Như Quỳnh, trí tuệ nhân tạo có thể giúp tối ưu năng lượng mà vẫn đảm bảo hiệu năng truyền tải, góp phần xây dựng mạng lưới bền vững hơn.

Trần Thị Như Quỳnh, kỹ sư AI tại Viettel High Tech chia sẻ ở buổi livestream. Ảnh: Viettel

Hồ Xuân Hùng, Trưởng phòng Trí tuệ nhân tạo của Viettel Networks, giới thiệu bài toán "Xử lý văn bản kỹ thuật" - hướng đến việc giúp AI hiểu và phản hồi chính xác từ dữ liệu phi cấu trúc. Hùng gợi ý thí sinh nên ứng dụng mô hình Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp Vector Database và Post-training LLM để tăng độ chính xác. "Các bài thi bao phủ được nhiều tình huống thực tế, xử lý dữ liệu hiệu quả sẽ được đánh giá cao", Hùng chia sẻ.

Hồ Xuân Hùng, Trưởng phòng Trí tuệ nhân tạo của Viettel Networks, giới thiệu bài toán "Xử lý văn bản kỹ thuật". Ảnh: Viettel

Với bài toán "Định vị kiện hàng 3D", Lê Minh Khuê, kỹ sư hệ thống tại Viettel Post, khuyến khích thí sinh tận dụng dữ liệu hình ảnh và công nghệ học sâu để tăng tốc độ và độ chính xác trong logistics. Khuê cho biết, việc AI tham gia nhận dạng và định vị hàng hóa là bước tiến quan trọng giúp tối ưu vận hành chuỗi cung ứng.

Bên cạnh phần chia sẻ kỹ thuật, chương trình cũng mang đến không khí đối thoại cởi mở khi nhiều thí sinh đặt câu hỏi về cấu trúc dữ liệu, độ chính xác ma trận depth camera và các tiêu chí chấm điểm trong cuộc thi Viettel AI Race. Các khách mời đã trực tiếp giải đáp, cung cấp thêm thông tin hỗ trợ quá trình nghiên cứu và nộp bài thi.

Lê Minh Khuê, kỹ sư hệ thống tại Viettel Post chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Viettel

Hoàng Hà Phương - Ban Tổ chức Nhân lực, tập đoàn Viettel cho biết, tham gia cuộc thi, thí sinh không chỉ thử thách bản thân mà còn có cơ hội học hỏi và tiếp cận các vấn đề doanh nghiệp đang thực sự đối mặt. "Đây là trải nghiệm giúp người trẻ tiến gần hơn với nghề nghiệp trong lĩnh vực AI", Hà Phương kỳ vọng.

Theo ban tổ chức, Viettel AI Race 2025 thể hiện định hướng đồng hành của Tập đoàn cùng thế hệ trẻ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Thí sinh tham dự có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt, được chuyên gia Viettel hướng dẫn, tham quan hệ sinh thái công nghệ cao và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực AI. Độc giả quan tâm đăng ký trên website đến hết 28/10.

Lan Anh