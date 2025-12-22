'Avatar 3' áp đảo phòng vé

"Avatar: Fire and Ash" có doanh thu mở màn lớn thứ hai trong năm, đạt 345 triệu USD toàn cầu.

Theo Variety hôm 21/12, tác phẩm có khởi đầu tốt khi thu về 257 triệu USD từ thị trường quốc tế và 88 triệu USD tại Bắc Mỹ. Đây là màn ra mắt toàn cầu lớn thứ hai năm nay, chỉ sau Zootopia 2.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", công chiếu trong nước ngày 19/12. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Disney Vietnam

Giới chuyên môn nhận định sức bật phòng vé của phim phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Trung Quốc dẫn đầu doanh thu với 57,6 triệu USD, các thị trường khác gồm Pháp (21,4 triệu USD), Đức (18 triệu USD), Hàn Quốc (13,6 triệu USD) và Anh (11,9 triệu USD).

Trong nước, tác phẩm vượt 100 tỷ đồng trong chưa đầy ba ngày phát hành, theo thống kê của Box Office Vietnam. Hôm 21/12, phim thu 25 tỷ đồng với hơn 200.000 vé ở 4.300 suất chiếu.

Các định dạng chiếu cao cấp là lợi thế lớn của thương hiệu. Định dạng IMAX và 3D chiếm khoảng 66% tổng doanh thu toàn cầu, riêng IMAX mang về 43,6 triệu USD, trở thành màn ra mắt lớn nhất của định dạng này trong năm nay và nằm trong top 5 doanh thu mở màn cao nhất lịch sử IMAX.

Dù vậy, doanh thu mở màn của phần phim thứ ba vẫn thấp hơn đáng kể so với Avatar: The Way of Water, từng đạt 435 triệu USD toàn cầu trong cùng giai đoạn ra mắt năm 2022. Điều này đặt phần ba trước áp lực lớn, nhất là khi hai phần trước đều vượt mốc hai tỷ USD doanh thu toàn cầu. Với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 350 triệu USD và chi phí quảng bá 150 triệu USD, bộ phim của James Cameron cần duy trì sức hút dài hạn để đảm bảo hiệu quả thương mại.

Phần phim năm 2009 từng khởi đầu với 77 triệu USD, sau đó trụ vững ngôi đầu bảng suốt bảy tuần, khép lại với 2,92 tỷ USD toàn cầu. The Way of Water cũng giữ vị trí số một tại phòng vé Bắc Mỹ trong bảy tuần liên tiếp, đạt hơn 2,3 tỷ USD toàn cầu.

Tạo hình thủ lĩnh Varang của bộ tộc Người Tro, do Oona Chaplin thủ vai. Ảnh: Walt Disney Studios

Lấy bối cảnh sau các sự kiện của phần hai, Avatar 3 xoay quanh gia đình Jake Sully và Neytiri sau khi con trai cả Neteyam qua đời. Đại tá Miles Quaritch ráo riết truy đuổi Jake để trả mối hận cũ, đồng thời liên minh với Người Tro - bộ tộc Na'vi hiếu chiến.

Tác phẩm nhận phản hồi tích cực về phần hình ảnh và kỹ xảo. Hành tinh Pandora trở thành trận địa của các cuộc chiến giữa các bên. Môi trường biển cả, rừng rậm, núi lửa thiết kế với cấu trúc địa lý, chi phối cách nhân vật di chuyển, đối đầu và sinh tồn. Cameron tận dụng không gian ba chiều để phân bổ các sinh vật khổng lồ, phương tiện, vũ khí và người Na'vi, khiến mỗi va chạm đều mang cảm giác bùng nổ.

Tuy nhiên, nửa đầu phim mang lại cảm giác quen thuộc khi James Cameron dành thời lượng cho các cảnh di chuyển và khám phá không gian sống. Việc mở rộng nhiều tuyến nhân vật và sự kiện khiến phần giữa phim trở nên dàn trải. Theo IGN, thời lượng hơn ba tiếng đôi lúc làm nhịp kể chậm lại, với một số chi tiết lặp mô-típ từ The Way of Water. Bộ phim thiên về việc làm rõ và mở rộng cốt truyện hiện có hơn là tạo ra bước ngoặt mới cho series.

Cát Tiên (theo Variety)