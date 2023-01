'Avatar 2' vượt 2 tỷ USD

Bom tấn "Avatar 2" đạt doanh thu hơn 2 tỷ USD, đưa James Cameron thành đạo diễn đầu tiên có ba phim vượt mốc này.

Theo Variety, Avatar: The Way of Water là tác phẩm thành công nhất ở phòng vé sau đại dịch đồng thời xếp thứ sáu danh sách phim ăn khách toàn cầu. James Cameron chiếm ba vị trí trong top 6, hai tác phẩm còn lại là Avatar (hơn 2,9 tỷ USD, xếp thứ nhất) và Titanic (gần 2,2 tỷ USD, xếp thứ ba).

Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer "Avatar 2". Video: Galaxy Links

Doanh thu của Avatar 2 tại thị trường Bắc Mỹ đạt gần 600 triệu USD, xếp thứ hai là tại thị trường Trung Quốc, với 230 triệu USD. Tại Pháp, phim thu về 130 triệu USD, tiếp đó là các thị trường Đức, Hàn Quốc, Anh. Tại Việt Nam, tác phẩm thu 268 tỷ đồng.

Theo The Hollywood Reporter, kinh phí thực hiện Avatar 2 khoảng 400 triệu USD, cộng với chi phí quảng bá, vốn đầu tư ít nhất 600 triệu USD. Với thành tích đạt được, James Cameron quyết định thực hiện các phần tiếp theo.

James Cameron bắt đầu làm Avatar 2 từ năm 2010, ngay sau khi phần một trở thành phim ăn khách nhất mọi thời tại rạp. Trong ba năm đầu, ông bế tắc trong khâu kịch bản. Nhiều ý tưởng được đưa ra nhưng bị hủy bỏ. Cameron cảm thấy chúng đều không đủ sức để nối tiếp thành công của phần cũ.

Đạo diễn James Cameron từng nói "Avatar 2" là canh bạc của ông trong sự nghiệp. Ảnh: Variety

Tác phẩm nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương.

Như Anh