'Avatar 2' gây sốt ở Trung Quốc

Bom tấn "Avatar 2" của James Cameron gây sốt ở Trung Quốc bất chấp giá vé cao.

Theo The Paper, Avatar: The Way of Water‎ ấn định ra rạp ngày 16/12, doanh thu vé đặt trước vượt 100 triệu nhân dân tệ (14,3 triệu USD sau ba ngày mở bán), trở thành phim cán mốc 100 triệu tệ (qua vé đặt trước) nhanh nhất năm. Tờ này nhận định giá vé cao không làm giảm "cơn khát" của khán giả, một số thành phố xảy ra tình trạng khó đặt được suất xem phim.

Trailer Avatar 2 Trailer "Avatar 2". Video: Galaxy Links

Tiền vé bình quân của Avatar 2 là hơn 91 tệ (308 nghìn đồng). Trong đó, mức bình quân ở Thượng Hải cao nhất - 150 tệ (508 nghìn đồng), ở Bắc Kinh là 141 tệ (477 nghìn đồng). Mức này cao hơn hẳn so với giá vé đặt trước trung bình dịp Tết 2022 là 58 tệ (196 nghìn đồng).

Giá phụ thuộc các yếu tố như thành phố, phiên bản trình chiếu: gồm 3D, Cinity, Imax 3D, Dolby Cinema, trong đó phiên bản Imax 3D có giá vé cao nhất. Ông Lưu Chấn Phi, một nhà phân tích thị trường điện ảnh, nói mức giá đặt trước của Avatar 2 cao so với trước đây nhưng điều này không bất hợp lý. Bởi phim dài 192 phút (những phim khác dài khoảng 120 phút), không có định dạng 2D.

Giám đốc một cụm rạp chiếu cũng nhận định mức giá trên hợp lý, dự đoán Avatar 2 là "liều thuốc" kích thích phục hồi phòng vé Trung Quốc. Theo thống kê hồi tháng 7, doanh thu phòng vé nửa đầu 2022 thấp nhất trong tám năm qua.

Đạo diễn James Cameron trò chuyện với khán giả Trung Quốc qua video tại lễ ra mắt ngày 12/12. Ảnh: The Paper

Tối 12/12, đơn vị phát hành tổ chức lễ ra mắt Avatar 2 tại khu nghỉ dưỡng trong khuôn viên Disneyland Thượng Hải, có sự tham gia của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ. Nam diễn viên tiết lộ anh lén lau nước mắt khi xem tác phẩm còn Tôn Lệ khóc sưng mắt. Tôn Lệ, Đặng Siêu lồng tiếng cho Avatar 2, cùng Chương Tử Di, Hoàng Hiên...

Avatar ra rạp Trung Quốc năm 2010, từng giữ ngôi quán quân phòng vé trong 70 ngày liên tiếp, trở thành phim đầu tiên đạt doanh thu vượt 10 tỷ nhân dân tệ (143 triệu USD).

Vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ ở lễ ra mắt. Ảnh: The Paper

James Cameron bắt đầu làm Avatar 2 từ năm 2010, ngay sau khi phần một trở thành phim ăn khách nhất mọi thời tại rạp. Trong ba năm đầu, ông bế tắc trong khâu kịch bản. Nhiều ý tưởng được đưa ra nhưng bị hủy bỏ. Cameron cảm thấy chúng đều không đủ sức để nối tiếp thành công của phần cũ.

Tác phẩm nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương.

Nghinh Xuân (theo The Paper)