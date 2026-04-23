Australia thua Việt Nam nhiều nhất ở U17 Đông Nam Á

Chiến thắng 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là lần thứ ba Việt Nam hạ Australia trong lịch sử giải, không đội nào đạt thành tích tương tự.

Trong lịch sử giải U17 Đông Nam Á, trước đây còn gọi là U16 hoặc U15, Australia đã góp mặt 10 kỳ, với ba lần đăng quang. Họ chơi tổng cộng 52 trận, thắng 31, hòa 12 và thua 9 trận, nếu không tính các loạt luân lưu. Trong các thất bại này, có tới ba trận dưới tay Việt Nam, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong khu vực.

Australia được xem là thế lực vượt trội khi dự các giải trẻ Đông Nam Á, đặc biệt ở giai đoạn đầu với nền tảng thể hình, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại. Tuy nhiên, thống kê cho thấy họ không phải bất khả chiến bại. Việt Nam từng thắng đối thủ này 3-0 ở vòng bảng năm 2016, 2-0 ở bán kết năm 2017 và giờ là 2-1 tại bán kết năm 2026. Trong đó, hai trận thắng của Việt Nam ở bán kết đến khi Australia là đương kim vô địch.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực mừng bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận thắng Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Thái Lan cũng gây nhiều khó khăn cho đội bóng châu Đại Dương, với hai chiến thắng (bán kết 2015 và vòng bảng 2017). Các trận thua còn lại của Australia diễn ra trước Nhật Bản năm 2012, Malaysia 2019, Myanmar và Campuchia 2022. Ngoài ra, họ còn thua Indonesia ở loạt đá luân lưu bán kết năm 2013.

Hai đội gặp lần đầu năm 2013. Việt Nam thua 0-3 ở vòng bảng và tiếp tục thất bại trên loạt luân lưu ở trận tranh giải ba, cục diện đã đảo chiều rõ rệt trong thập niên qua. Khoảng cách về thể lực và tổ chức từng là điểm yếu của Việt Nam dần được thu hẹp, trong khi sự linh hoạt, kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm nhỏ trở thành vũ khí hiệu quả trước đối thủ mạnh hơn về thể hình.

Trận thắng 3-0 năm 2016 mang ý nghĩa bản lề khi Việt Nam lần đầu hạ Australia với tỷ số cách biệt. Sau đó, dù thua ở chung kết trên loạt luân lưu, màn trình diễn ở vòng bảng tạo niềm tin rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá không còn quá lớn. Một năm sau, chiến thắng 2-0 ở bán kết tiếp tục củng cố vị thế mới của Việt Nam.

Đến năm 2026, kịch bản tiếp tục lặp lại theo hướng tích cực hơn. Australia vẫn cho thấy sức mạnh khi toàn thắng, ghi 15 bàn và không thủng lưới ở vòng bảng, nhưng Việt Nam biết cách kết liễu đối thủ ở thời điểm quyết định. Việc bị dẫn trước rồi ngược dòng thắng 2-1 cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của đoàn quân dưới trướng HLV Cristiano Roland.

Không chỉ riêng Australia, thành tích của Việt Nam trước các đội ngoài khu vực Đông Nam Á tại giải cũng ấn tượng. Đội từng hai lần đánh bại Trung Quốc ở giải năm 2010, bao gồm cả trận chung kết để vô địch. Bangladesh, khách mời năm 2006 cũng thất bại trước Việt Nam ở vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, Australia vẫn có những giai đoạn thống trị. Họ vô địch các năm 2008 và 2024 mà không thua trận nào. Kỳ này, họ cũng cử đội hình đúng tuổi, gồm các cầu thủ sinh năm 2009, nhưng gục ngã trước Việt Nam.

Với Việt Nam, đây là lần thứ năm đội vào chung kết, sau các năm 2010, 2016, 2017 và 2022. Đội đã ba lần đăng quang, năm 2006 (đấu vòng tròn tính điểm), 2010 và 2017. Nếu thắng Malaysia ở chung kết tối 24/4, Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên bốn lần vô địch tại giải. Viễn cảnh này càng dễ xảy ra khi ở vòng bảng, thầy trò Roland đã thắng Malaysia 4-0 hôm 13/4.

Xuân Bình