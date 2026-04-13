Việt Nam thắng Malaysia 4-0 ở giải U17 Đông Nam Á

IndonesiaViệt Nam khởi đầu như mơ tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 khi thắng Malaysia 4-0 với thế trận áp đảo, chiều 13/4.

*Ghi bàn: Sỹ Bách 11', 27', Văn Dương 38', Mạnh Cường 56'

Trên sân Joko Samudro, đoàn quân Cristiano Roland nhanh chóng áp đặt lối chơi ngay sau khai cuộc. Việt Nam chủ động kiểm soát bóng, triển khai các pha phối hợp ngắn ở trung lộ lẫn hai biên nhờ các tiền vệ tấn công có kỹ thuật như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương hay Lê Sỹ Bách.

Cơ hội đầu tiên đến từ rất sớm khi Văn Dương sút xa chệch cột ở phút 6, trước khi chính tiền đạo này bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn Adam Nurfakrullah ở phút 11. Tuy nhiên, sức ép liên tục của đội bóng áo đỏ nhanh chóng được cụ thể hóa.

Phút 12, từ quả phạt góc bên cánh phải, Sỹ Bách băng cắt ở cột gần, đánh đầu về góc xa mở tỷ số. Chính tiền vệ phải này ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 trước chính Malaysia ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á tháng 11/2025. Lần này, anh tiếp tục chọc thủng lưới đối thủ.

Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Malaysia ở lượt đầu bảng A U17 Đông Nam Á chiều 13/4/2026. Ảnh: VFF

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về thầy trò Roland. Phút 27, cách biệt được nhân đôi. Hậu vệ Đào Quý Vương căng ngang từ cánh phải, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân tinh tế bỏ bóng, tạo điều kiện để Sỹ Bách sút chìm chuẩn xác, hoàn tất cú đúp.

Bàn thua thứ hai khiến hệ thống phòng ngự của Malaysia bắt đầu rối loạn. Phút 38, Quý Vương tiếp tục để lại dấu ấn với pha xâm nhập từ cánh phải rồi căng ngang thuận lợi, để Văn Dương đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Văn Dương cũng từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng loại U17 châu Á như Sỹ Bách.

Sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi. U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng, duy trì áp lực vừa đủ, trong khi Malaysia gần như không thể tổ chức tấn công mạch lạc.

Đến phút 56, Việt Nam ấn định chiến thắng 4-0. Từ một pha đá phạt không thành, Anh Hào nhanh chóng thu hồi bóng rồi chuyền vào trung lộ. Hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường đệm bóng một chạm gọn gàng về góc xa, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sau bàn thắng thứ tư, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ. HLV Roland điều chỉnh nhân sự, đồng thời yêu cầu học trò giữ bóng chắc, tránh va chạm không cần thiết. Dù vậy, đội bóng vẫn duy trì thế kiểm soát, khiến Malaysia không thể vùng lên.

Điểm trừ duy nhất của U17 Việt Nam là chấn thương của Đại Nhân ở phút 66, khi tiền vệ này phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm. Dù vậy, chiến thắng 4-0 đủ giúp U17 Việt Nam lên đứng đầu bảng A. Hiệu số bàn thắng bại cao cũng có thể là yếu tố quan trọng trong cuộc đua vé đi tiếp. Quan trọng hơn, màn trình diễn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính tổ chức cao của đội bóng dưới thời Roland.

Ở lượt trận tiếp theo ngày 16/4, Việt Nam sẽ gặp Timor Leste, trước khi chạm trán chủ nhà Indonesia ngày 19/4.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 được tổ chức lần thứ 21, tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. Giải quy tụ 12 đội tuyển trẻ trong khu vực, gồm cả Australia, không qua vòng loại, thi đấu tại hai sân ở khu vực Greater Surabaya. Các cầu thủ sinh từ năm 2009 trở về sau đủ điều kiện tham dự. Sau vòng bảng, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Xuân Bình