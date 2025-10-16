Australia tăng tuyển du học sinh ở 32 đại học công lập

Chính phủ thêm 17.500 chỉ tiêu ở 32 đại học công lập, nhưng giữ nguyên mức tổng toàn quốc là 295.000 cho năm 2026, trong bối cảnh lượng đơn xin thị thực giảm.

Bộ Giáo dục Australia công bố thông tin này ngày 14/10, trong kế hoạch về giáo dục quốc tế.

"Giáo dục quốc tế mang lại hàng chục tỷ đô cho nền kinh tế mỗi năm, giúp xây dựng tình bạn và các mối quan hệ lâu dài trên thế giới. Nhưng chúng ta cần quản lý nó một cách bền vững. Đó là mục tiêu của những khoản phân bổ", Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho hay.

Hai tháng trước, Australia ra quy định về trần tuyển du học sinh toàn quốc năm 2026 là 295.000. Các đại học công lập có thể xin thêm chỉ tiêu nếu đảm bảo chỗ ở cho tân sinh viên, đa dạng hóa thị trường tuyển sinh và tăng tuyển từ các nước Đông Nam Á. Có 32 trường đề xuất và được chấp thuận.

Sau điều chỉnh, Đại học Sydney được tuyển nhiều du học sinh nhất - 11.900. Đứng thứ hai là Đại học Monash với 11.300 suất, sau đó là Đại học Melbourne và New South Wales, lần lượt 10.500 và 10.350 chỉ tiêu.

29/31 trường còn lại được tuyển khoảng 1.000 - 8.000 du học sinh, riêng Notre Dame Australia và New England dưới 1.000.

Chỉ tiêu tuyển du học sinh của 32 đại học ở Australia năm 2026 như sau:

TT Tên trường Chỉ tiêu 2026 1 Đại học Sydney 11.900 2 Đại học Monash 11.300 3 Đại học Melbourne 10.500 4 Đại học New South Wales 10.350 5 Đại học Queensland 8.050 6 Viện Công nghệ hoàng gia Melbourne 7.700 7 Đại học Adelaide 7.350 8 Đại học 6.550 9 Đại học Công nghệ Sydney 5.350 10 Đại học Macquarie 5.250 11 Đại học La Trobe 4.800 12 Đại học Công nghệ Queensland 4.750 13 Đại học Công nghệ Swinburne 4.500 14 Đại học Curtin 4.100 15 Đại học Victoria 4.050 16 Đại học Western Sydney 4.000 17 Đại học Griffith 3.950 18 Đại học Murdoch 3.900 19 Đại học Quốc gia Australia 3.750 20 Đại học Edith Cowan 3.700 21 Đại học Wollongong 3.700 22 Đại học Western Australia 3.550 23 Đại học Central Queensland 3.150 24 Đại học Flinders 3.000 25 Đại học Charles Darwin 2.650 26 Đại học Tasmania 2.250 27 Đại học James Cook 2.200 28 Đại học Newcastle 2.050 29 Đại học Công giáo Australia 1.900 30 Đại học Liên bang Australia 1.800 31 Đại học Canberra 1.800 32 Đại học Charles Sturt 1.600 33 Đại học Southern Cross 1.500 34 Đại học Sunshine Coast 1.350 35 Đại học Southern Queensland 1.050 36 Đại học Notre Dame Australia 800 37 Đại học New England 700

Khoảng hai năm nay, chính phủ Australia liên tục siết chính sách với du học sinh, nhằm kiềm chế số người nhập cư. Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế giảm từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm.

Ngoài ra, mức chứng minh tài chính du học lên 29.710 AUD (517,8 triệu đồng), cao hơn 20% so với trước. Phí xin visa du học cũng tăng thành 2.000 AUD, thuộc diện cao nhất thế giới.

Những động thái này khiến số lượng đơn xin thị thực năm học 2024-2025 giảm 26% so với năm học trước đó.

Tính đến tháng 7 năm nay, Australia có gần 800.000 du học sinh, theo dữ liệu của Bộ Giáo dục. Sinh viên Việt Nam đông thứ 4, chiếm 4%.

Sinh viên Đại học Sydney, Australia. Ảnh: The University of Sydney Fanpage

Doãn Hùng