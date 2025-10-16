Thứ năm, 16/10/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ năm, 16/10/2025, 13:00 (GMT+7)

Australia tăng tuyển du học sinh ở 32 đại học công lập

Australia tăng tuyển du học sinh ở 32 đại học công lập

Chính phủ thêm 17.500 chỉ tiêu ở 32 đại học công lập, nhưng giữ nguyên mức tổng toàn quốc là 295.000 cho năm 2026, trong bối cảnh lượng đơn xin thị thực giảm.

Bộ Giáo dục Australia công bố thông tin này ngày 14/10, trong kế hoạch về giáo dục quốc tế.

"Giáo dục quốc tế mang lại hàng chục tỷ đô cho nền kinh tế mỗi năm, giúp xây dựng tình bạn và các mối quan hệ lâu dài trên thế giới. Nhưng chúng ta cần quản lý nó một cách bền vững. Đó là mục tiêu của những khoản phân bổ", Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho hay.

Hai tháng trước, Australia ra quy định về trần tuyển du học sinh toàn quốc năm 2026 là 295.000. Các đại học công lập có thể xin thêm chỉ tiêu nếu đảm bảo chỗ ở cho tân sinh viên, đa dạng hóa thị trường tuyển sinh và tăng tuyển từ các nước Đông Nam Á. Có 32 trường đề xuất và được chấp thuận.

Sau điều chỉnh, Đại học Sydney được tuyển nhiều du học sinh nhất - 11.900. Đứng thứ hai là Đại học Monash với 11.300 suất, sau đó là Đại học Melbourne và New South Wales, lần lượt 10.500 và 10.350 chỉ tiêu.

29/31 trường còn lại được tuyển khoảng 1.000 - 8.000 du học sinh, riêng Notre Dame Australia và New England dưới 1.000.

Chỉ tiêu tuyển du học sinh của 32 đại học ở Australia năm 2026 như sau:

TT

Tên trường

Chỉ tiêu 2026

1

Đại học Sydney

11.900

2

Đại học Monash

11.300

3

Đại học Melbourne

10.500

4

Đại học New South Wales

10.350

5

Đại học Queensland

8.050

6

Viện Công nghệ hoàng gia Melbourne

7.700

7

Đại học Adelaide

7.350

8

Đại học

6.550

9

Đại học Công nghệ Sydney

5.350

10

Đại học Macquarie

5.250

11

Đại học La Trobe

4.800

12

Đại học Công nghệ Queensland

4.750

13

Đại học Công nghệ Swinburne

4.500

14

Đại học Curtin

4.100

15

Đại học Victoria

4.050

16

Đại học Western Sydney

4.000

17

Đại học Griffith

3.950

18

Đại học Murdoch

3.900

19

Đại học Quốc gia Australia

3.750

20

Đại học Edith Cowan

3.700

21

Đại học Wollongong

3.700

22

Đại học Western Australia

3.550

23

Đại học Central Queensland

3.150

24

Đại học Flinders

3.000

25

Đại học Charles Darwin

2.650

26

Đại học Tasmania

2.250

27

Đại học James Cook

2.200

28

Đại học Newcastle

2.050

29

Đại học Công giáo Australia

1.900

30

Đại học Liên bang Australia

1.800

31

Đại học Canberra

1.800

32

Đại học Charles Sturt

1.600

33

Đại học Southern Cross

1.500

34

Đại học Sunshine Coast

1.350

35

Đại học Southern Queensland

1.050

36

Đại học Notre Dame Australia

800

37

Đại học New England

700

Khoảng hai năm nay, chính phủ Australia liên tục siết chính sách với du học sinh, nhằm kiềm chế số người nhập cư. Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế giảm từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm.

Ngoài ra, mức chứng minh tài chính du học lên 29.710 AUD (517,8 triệu đồng), cao hơn 20% so với trước. Phí xin visa du học cũng tăng thành 2.000 AUD, thuộc diện cao nhất thế giới.

Những động thái này khiến số lượng đơn xin thị thực năm học 2024-2025 giảm 26% so với năm học trước đó.

Tính đến tháng 7 năm nay, Australia có gần 800.000 du học sinh, theo dữ liệu của Bộ Giáo dục. Sinh viên Việt Nam đông thứ 4, chiếm 4%.

Sinh viên Đại học Sydney, Australia. Ảnh: The University of Sydney Fanpage

Sinh viên Đại học Sydney, Australia. Ảnh: The University of Sydney Fanpage

Doãn Hùng

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục
×