Australia tăng gấp đôi phí visa ở lại sau tốt nghiệp

Phí xin visa 485 dành cho du học sinh muốn ở lại Australia làm việc sau tốt nghiệp là 4.600 AUD (hơn 85 triệu đồng), từ ngày 1/3.

Mức phí mới được công bố trên trang chủ của Bộ Nội vụ Australia, tăng gấp đôi so với 2.300 AUD trước đó.

Visa tạm trú sau tốt nghiệp, còn gọi là 485, cho phép du học sinh ở lại làm việc nhiều nhất là 3 năm với hệ đại học và 18 tháng với hệ đào tạo nghề (trừ người có hộ chiếu Anh và Hong Kong). Người có visa này có thể đưa gia đình tới sống cùng.

Điều kiện là ứng viên có visa du học trong 6 tháng gần nhất, dưới 35 tuổi, có bằng cấp hợp lệ (thuộc cơ sở giáo dục, khóa học dành cho sinh viên nước ngoài của Khối Thịnh vượng chung). Với nhóm học nghề, chuyên ngành phải trong danh sách nghề có tay nghề cao. Ngoài ra, cả hai nhóm cần đáp ứng một số yêu cầu về sức khỏe, ngôn ngữ,...

Chính phủ Australia chưa công bố lý do của việc điều chỉnh này.

Một góc khuôn viên Đại học Melbourne, Australia. Ảnh: The University of Melbourne Fanpage

Thay đổi đột ngột gây xôn xao cộng đồng du học sinh tại Australia. Trên diễn đàn thảo luận trực tuyến Reddit, các sinh viên quốc tế bày tỏ bất ngờ vì nhà chức trách không thông báo trước như những lần tăng phí khác. Nhiều người nhận định mức phí mới cao và bất thường.

Mức tăng này tiếp nối loạt động thái siết chính sách với du học sinh nhằm kiểm soát lượng người nhập cư trong hai năm qua của Australia.

Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế bị rút từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm, mức chứng minh tài chính và lệ phí xin visa du học tăng.

Năm ngoái, chính phủ giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế ở mức 270.000, giảm hơn 53.000 so với năm trước. Năm 2026, mức trần được nâng lên thành 295.000.

Khánh Linh