Australia siết visa đào tạo nghề

AustraliaNgười nước ngoài muốn xin visa thực tập (visa 407) sau học nghề, phải thực hiện tuần tự nhiều bước, khi chính phủ muốn hạn chế việc lợi dụng để kéo dài thời gian ở lại.

Bộ Nội vụ Australia ngày 10/3 cho biết quy định mới có hiệu lực ngay từ 11/3.

Visa 407 cho phép lao động nước ngoài tham gia các chương trình đào tạo nghề ở Australia trong tối đa 2 năm. Từ đó, họ tích lũy số năm kinh nghiệm làm việc để chuyển qua các loại visa kỹ năng hoặc tay nghề thường trú, trước khi xin được visa thường trú nhân.

Trước đây, nhóm này có thể nộp đơn xin visa 407 cùng lúc doanh nghiệp xin bảo lãnh. Nếu visa cũ hết hạn và đang ở Australia, họ lập tức được cấp visa Bắc cầu (Bridging visa) để ở lại chờ visa 407.

Từ nay, quá trình này diễn ra tuần tự. Người lao động phải đợi chính quyền phê duyệt tư cách bảo lãnh và đơn đề cử học viên của doanh nghiệp mới được nộp hồ sơ xin visa 407. Visa Bắc cầu chỉ được cấp sau bước cuối, tức khi đơn xin visa được nộp thành công.

Giới chức Australia giải thích việc này nhằm đảm bảo các chương trình đào tạo thực sự hỗ trợ người lao động phát triển kỹ năng, giúp giảm thiểu tình trạng "tạm trú vĩnh viễn". Đây là hiện tượng nhiều người không đủ điều kiện định cư nộp liên tiếp nhiều loại visa tạm thời để kéo dài thời gian ở lại Australia. Tình trạng này vừa gây bất ổn cho hệ thống di trú, vừa khiến họ dễ bị bóc lột.

Cơ quan này khuyến cáo các đơn vị bảo lãnh thực hiện thủ tục cho học viên trước ngày dự kiến bắt đầu khóa đào tạo. Ứng viên đang ở Australia cần duy trì visa hợp lệ trong thời gian chờ đơn vị bảo lãnh được phê duyệt.

Học viên trong một cơ sở đào tạo nghề ở Australia. Ảnh: TAFE International Western Australia Fanpage

Hồi đầu tháng, Australia gây bất ngờ cho nhiều du học sinh khi tăng phí xin thị thực ở lại sau tốt nghiệp (visa 485) lên 4.600 AUD, gấp đôi so với mức cũ. Mức phí được áp dụng ngay mà không có thông báo trước đó.

Những thay đổi này tiếp nối loạt động thái siết chính sách với du học sinh nhằm kiểm soát lượng người nhập cư trong hai năm qua.

Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế bị rút từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm, mức chứng minh tài chính và lệ phí xin visa du học tăng.

Năm ngoái, Australia giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế ở mức 270.000, giảm hơn 53.000 so với năm trước. Năm 2026, mức trần được nâng lên thành 295.000, song con số này vẫn thấp hơn 8% so với giai đoạn cao điểm sau đại dịch Covid-19.

Khánh Linh