Australia sẽ loại bỏ camera Trung Quốc ở tòa nhà chính quyền

Chính phủ Australia cam kết loại bỏ các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà chính quyền trên cả nước do "nguy cơ an ninh".

Bộ trưởng An ninh mạng Australia James Paterson hôm nay nói rằng kết quả kiểm tra cho thấy hơn 900 camera an ninh do các công ty Trung Quốc Hikvision và Dahua chế tạo được lắp đặt tại 250 tòa nhà chính quyền. Ông Paterson kêu gọi chính phủ khẩn trương đưa ra kế hoạch loại bỏ tất cả camera này.

Paterson cũng bày tỏ lo ngại có thể có camera của Hikvision và Dahua bên trong tòa nhà quốc hội. Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở Canberra hôm 8/2 thông báo dỡ bỏ một số camera an ninh do Trung Quốc sản xuất trong khuôn viên vì lo ngại về hoạt động gián điệp.

Chính quyền liên bang sau đó cam kết loại bỏ các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà chính quyền, thừa nhận có vấn đề an ninh tiềm ẩn cần được giải quyết.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết sẽ kiểm tra camera an ninh được lắp đặt ở những văn phòng thuộc bộ này. "Chúng tôi đang đánh giá tất cả công nghệ giám sát trong Bộ Quốc phòng và nếu phát hiện ra, những camera đó sẽ bị loại bỏ", ông Marles nói. "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề".

Gian hàng của HIKVision tại triển lãm an ninh ở Thượng Hải, Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Reuters.

Mỹ và Anh đã cấm những sản phẩm này tại các văn phòng chính quyền. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cảnh báo "nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia" do nguy cơ gián điệp và phần mềm gián điệp. Cả hai quốc gia đều bày tỏ lo ngại các công ty Trung Quốc có thể bị buộc phải chia sẻ thông tin do các camera thu thập được với các cơ quan an ninh của Bắc Kinh.

Phản hồi về động thái của Australia, Bắc Kinh hôm nay kêu gọi Canberra đối xử "công bằng, chính đáng" với doanh nghiệp Trung Quốc tại Australia. Họ cáo buộc Canberra "lạm dụng sức mạnh quốc gia để phân biệt đối xử, đàn áp doanh nghiệp Trung Quốc".

Hikvision cho biết "hoàn toàn sai" khi coi công ty là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Australia, khẳng định camera của họ tuân thủ tất cả luật, quy định của Australia và tuân theo yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Dahua chưa đưa ra bình luận.

Australia và Trung Quốc đang tìm cách hàn gắn quan hệ ngoại giao bị tổn hại, một phần do quyết định năm 2018 của Australia về việc cấm Huawei tham gia mạng 5G của nước này. Quan hệ song phương tiếp tục tồi tệ sau khi Australia kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế quan đối với một số mặt hàng Australia.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông không tin việc loại bỏ các camera sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. "Chúng tôi hành động minh bạch, phù hợp với lợi ích quốc gia", ông nói.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, Guardian)