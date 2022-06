'Australia là điểm đến chất lượng'

Ông Andrew Houey - Giám đốc Truyền thông Quốc tế, StudyAdelaide cho rằng, với nền giáo dục thống nhất liên bang, du học sinh chọn Australia là quyết định sáng suốt.

Tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia, số 5, phát sóng trên VnExpress ngày 1/6. Với chủ đề "Rộng mở cánh cửa du học Australia (Phần 2)", các diễn giả là đại diện cho 3 bang Nam Úc (South Australia), Queensland và Victoria đã chia sẻ các thông tin hữu ích về thế mạnh kinh tế, giáo dục và tiềm năng phát triển của các điểm đến này.

Đặc trưng các điểm đến

Mở đầu tọa đàm, ông Andrew Houey, Giám đốc Truyền thông Quốc tế, StudyAdelaide cho biết, bang Nam Úc nằm ở phần nam trung của Australia, có mật độ dân cư thấp, phần lớn dân số sống tập trung ở thủ phủ Adelaide. Adelaide có chi phí sinh hoạt thấp hơn 12% so với các thành phố thủ phủ khác, là thành phố đáng sống nhất ở Australia và top 3 thành phố đáng sống nhất thế giới, theo Economist Intelligence Unit 2021. Nơi đây ấn tượng du học sinh bởi không khí trong lành với những bãi biển xanh, tính cộng đồng, sự an toàn và chất lượng cuộc sống.

Adelaide gây ấn tượng với du học sinh quốc tế bởi không khí trong lành, sự an toàn và chất lượng cuộc sống. Ảnh: StudyAdelaide.

Adelaide cũng là thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine cao. Điều này tạo ra môi trường an toàn, không những cho người dân bản xứ mà còn cho du học sinh quốc tế. "Là bố của ba người con, tôi rất tự hào về sự an toàn của Adelaide. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm con trẻ được lớn lên trong sự khích lệ và an toàn. Tôi cũng cảm nhận rõ sự hào sảng và tinh thần cộng đồng được áp dụng cho các du học sinh khi học tại đây", ông nói thêm.

Đến với bang Victoria, bà Châu Ngô - Giám đốc Dịch vụ Giáo dục, Văn phòng đại diện Thương mại & Đầu tư bang Victoria tại Việt Nam cho biết, Melbourne - thủ phủ của bang cũng là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, đồng thời là thành phố tuyệt vời nhất dành cho du học sinh. Điều này được QS Best Student Cities đánh giá qua nhiều tiêu chí như trải nghiệm văn hóa đa dạng vớihơn 140 nền tảng văn hóa, 29 di sản quốc gia, 2 di sản thế giới, hay thiện cảm với sinh viên...

Melbourne đồng thời là thủ đô văn hóa, đổi mới sáng tạo của Australia. Nơi đây tập trung nhiều công ty công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, văn phòng đại diện của hàng trăm công ty lớn trên thế giới vì môi trường rộng mở.

Queensland có nhiều khu du lịch nổi tiếng, khí hậu nắng ấm. Ảnh: Study Queensland.

Có diện tích lớn thứ hai Australia là bang Queensland với dân số hơn 5 triệu người. Theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo Australia 2021, bang có độ đa dạng về dân số lớn nhất cả nước, trong đó số lượng người Việt thuộc top 10 của bang. Tiếng Việt cũng là một trong 3 thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất tại đây.

Bang có nhiều điểm du lịch nổi tiếng với các khu bảo tồn tự nhiên, như rạn san hô Great Barrier Reef (Bờ đá lớn) phía bắc, đảo Whitsunday ở vùng trung tâm bang và các bãi biển ở các thành phố Sunshine Coast và Gold Coast ở phía Nam. Đặc biệt, Brishbane là trung tâm văn hóa và tổ hợp nhiều viện nghiên cứu văn hóa, thư viện bảo tàng lớn của bang, cũng như có trung tâm chăm sóc bảo tàng gấu koala... Theo bà Vân Trần - Giám đốc Phát triển Giáo dục, Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland tại Việt Nam, Queensland đồng thời là nền kinh tế lớn thứ ba của Australia, với thế mạnh về khai thác, xuất khẩu than, khoáng sản, năng lượng, cũng như y tế, giáo dục...

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Theo ông Andrew Houey, nền kinh tế của Adelaide đang phát triển mạnh. Thành phố cần 155.000 lao động có tay nghề trong 5 năm tới để đáp ứng sự phát triển này. Với nhu cầu nhân sự lớn, sinh viên có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm bán thời gian, toàn thời gian...

Khu công nghệ cao của bang - Lot Fourteen - là nơi đặt trụ sở của các công ty toàn cầu như Google, Microsoft, Amazon, Accenture. Về những lĩnh vực tăng trưởng mạnh ở Nam Úc, đại diện StudyAdelaide cho biết có tới 9 nền công nghiệp tăng trưởng chính bao gồm các ngành như sức khỏe và y tế, năng lượng và khai khoáng, công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo...

Một sự kiện trên bãi biển dành cho du học sinh quốc tế của StudyAdelaide. Ảnh: StudyAdelaide

Về hệ thống trường học, ông Andrew Houey nhấn mạnh đến thế mạnh về chất lượng của giáo dục Australia nói chung. Bất kể du học sinh lựa chọn điểm đến nào của Australia, dù là Sydney, Adelaide, Brisbane, hay nơi nào khác thì hệ thống giáo dục Australia cũng có chuẩn chất lượng như nhau . "Nền giáo dục Australia mang tính liên bang, được hỗ trợ bởi sự đầu tư mạnh mẽ về tiêu chuẩn chất lượng, nhằm bảo đảm việc bạn chọn Australia là quyết định sáng suốt", ông nói.

Đến với bang Queensland, bà Vân Trần cho biết bang có sự phát triển đồng đều, đa dạng các ngành, nhất là sau Covid-19, thủ phủ Brisbane được công bố làm nơi tổ chức thế vận hội Olympic 2032 nên nhu cầu nhân lực hiện tăng dần. Mặt khác, tháng 4/2021, thống đốc bang công bố kế hoạch đầu tư 7,5 triệu USD để thu hút nhân tài cho ngành du lịch của bang, và tăng nhu cầu nhân lực gần 300.000 vị trí cho các ngành nghề, dù là bán thời gian hay toàn bộ thời gian... Theo đó, 4 nhóm ngành chính bang cần tập trung nhân lực bao gồm y tế; nhà hàng, khách sạn và du lịch; giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp; và nhóm ngành trình độ cao.

Các trường của bang Queensland đều đạt chất lượng cao. Nhiều trường có lịch sử giảng dạy lâu đời với 200 ngành giảng dạy như kinh doanh, kinh tế, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế, giáo dục... và được nhiều du học sinh Việt lựa chọn. Ngoài ra các ngành trọng điểm đều có cơ hội làm việc cao, học bổng cao, các trường đều có phòng hỗ trợ sinh viên cũng như hội học sinh Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các bạn mới sang.

Có tỷ lệ việc làm luôn song hành với mức trung bình của toàn quốc hoặc nhỉnh hơn là bang Victoria. Thủ phủ Melbourne của bang Victoria được nhận định là thủ phủ của sáng tạo nghệ thuật với nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood có khâu sáng tạo nghệ thuật ở Melbourne, như phim Doctor Strange, hay Spider-man. Một số lĩnh vực khác được bang đầu tư mạnh là công nghệgiáo dục và thương mại điện tử.

Bang có nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới, trong đó ĐH Monash và ĐH Melbourne là hai trong 8 trường đại học dẫn đầu của Australia, và được xếp hạng cao trên thế giới, mang lại cơ hội học tập, nghiên cứu đa dạng cho du học sinh. Một điều nữa mà bang tự hào là trung tâm Study Melbourne - sáng kiến của chính phủ bang, đã có mặt tại TP HCM, nhằm đảm bảo cho sinh viên có trải nghiệm học tập, sinh sống tuyệt vời.

Chính sách hỗ trợ du học sinh

Nam Úc có nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên của bang. Đơn cử, đầu năm nay, StudyAdelaide ra mắt chương trình Job Shop, nơi sinh viên tìm việc làm bán thời gian và thời vụ tại các công ty lớn của Australia.

StudyAdelaide hàng năm cũng tổ chức tới 80 sự kiện cho sinh viên. Trong đó có 3 sự kiện tầm cỡ như: giải thưởng sinh viên quốc tế, lễ hội Garden hay lễ hội sinh viên với hơn 600 người tham dự. Ngoài ra bang có hơn 20 sự kiện về kết nối và tìm bạn cho sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa.

Là một trong những bang có nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh hấp dẫn, Queensland còn có chương trình thu hút nhân tài bằng cách miễn và giảm học phí từ bậc mầm non cho trẻ em là con của nghiên cứu sinh và sinh viên thạc sỹ quốc tế. . Study Queensland cũng có đường dây nóng 24/7 để hỗ trợ học sinh, sinh viên, phụ huynh về mọi vấn đề liên quan đến sống và học tập tại bang.

Cơ quanStudy Queenslandđã triển khai mở 5 văn phòng hỗ trợ du học sinh quốc tế nằm ngoài thủ phủ Brisbane nên phụ huynh không cần lo khi gửi con đến vùng không phải thủ phủ vì đều có nhiều hỗ trợ cho du học sinh. Bang đồng thời triển khai 2 trung tâm học tập để các học sinh, sinh viên tới học tập, làm việc nhóm miễn phí.

Tại Victoria, ngay khi đại dịch bùng nổ năm 2020, bang đã đưa ra giải pháp phản ứng với Covid-19 sớm trên thế giới, trong đó có kế hoạch phục hồi giáo dục quốc tế ngắn hạn trị giá 33 triệu USD, đưa ra giải pháp mở các trung tâm học tập Study Melbourne trên thế giới. Hiện có 3 trung tâm trên thế giới, trong đó có một trung tâm tại TP HCM khai trương năm 2021.

Một phòng sự kiện của Trung tâm học tập Melbourne tại TP HCM. Ảnh: Study Melbourne

Study Melbourne Hub - trung tâm học tập Melbourne tại 222 Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM cũng tiên phong trong cung cấp chương trình trải nghiệm miễn phí cho sinh viên, như ngày hội văn hóa cà phê, ngày hội âm nhạc, giúp sinh viên được giao lưu văn hóa, thể hiện tài năng... Du học sinh quốc tế tại Melbourne cũng có thể tìm đến trung tâm Study Melbourne, Student Centre để tư vấn pháp lý, việc làm, các vấn đề về tâm lý. Tại đây có nhân viên là người Việt Nam nên gần gũi, thân thiện.

"Tôi tin Victoria là một trong những bang mang lại sự hỗ trợ, trải nghiệm văn hóa đa dạng nhất cho du học sinh quốc tế", đại diện Study Melbourne khẳng định.

Kết lại chuỗi tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia, bà Ngô Thu Hương - Giám đốc Phát triển Thương mại Cấp cao, Cơ quan Thương mại & Đầu tư Chính phủ Australia - người điều phối chương trình cho rằng: "Australia đang rộng mở cho sinh viên quốc tế, từ việc học đến các cơ hội phát triển sau khi học, và thời điểm lý tưởng để lên đường chính là lúc này".

Thế Đan