Australia điều tra nước ngoài can thiệp 'chưa từng có'

Một bộ trưởng Australia cho biết quốc hội nước này sẽ mở điều tra về cáo buộc can thiệp từ nước ngoài tại các trường đại học công lập.

Alan Tudge, Bộ trưởng phụ trách dân số và thành thị Australia, hôm 31/8 cho biết cuộc điều tra là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm giải quyết sự can thiệp nước ngoài đang gia tăng ở "mức độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến II".

"Chúng ta và người dân cần được đảm bảo rằng không có sự can thiệp của nước ngoài tới các trường đại học của chúng ta", Tudge cho biết, thêm rằng cuộc điều tra lần này sẽ "tiến xa hơn" so với các cuộc điều tra trước đó về cáo buộc can thiệp từ nước ngoài.

Đề xuất mở cuộc điều tra được ủy ban an ninh và tình báo Australia đưa ra sau một loạt tranh cãi về ảnh hưởng của Trung Quốc với các trường đại học, từ lo ngại hack dữ liệu cho đến các khoản quyên góp tài chính "đáng ngờ". Mối liên kết nghiên cứu giữa các học giả và nhà khoa học hai nước cũng được quan tâm.

Tuy nhiên, Tudge không nói cuộc điều tra có nhằm vào Trung Quốc hay không.

Bộ trưởng Alan Tudge trong cuộc họp báo tại Canberra hồi tháng 7. Ảnh: SMH.

Tờ The Australian đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton đã chỉ ra các điều khoản của cuộc điều tra trong một bức thư gửi tới Andrew Hastie, người đứng đầu Liên ủy Tình báo và An Ninh đồng thời là nhà phê bình thẳng thắn Trung Quốc, hôm 30/8. Văn phòng của Dutton hiện chưa bình luận về thông tin.

Cuộc điều tra của Australia được thực hiện một tuần sau khi chính phủ nước này tuyên bố đang mở rộng quyền hạn đối với các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương và nước ngoài, được cho là có thể đe dọa lợi ích quốc gia. Quyền hạn này cũng tác động mạnh mẽ tới các trường đại học.

Australia năm ngoái đã công bố hướng dẫn mới cho các trường đại học về hợp tác nghiên cứu, an ninh mạng và quan hệ đối tác quốc tế. Hướng dẫn mới cũng khuyến cáo các học giả nên cảnh giác khi chia sẻ kiến thức về những chủ đề nhạy cảm.

Trung Quốc được cho là đang "trong tầm ngắm" về chống can thiệp nước ngoài của Australia, song Bắc Kinh nhiều lần bác cáo buộc này. Quan hệ hai nước cũng nghiêm trọng do nhiều vấn đề như thương mại và cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Căng thẳng Australia - Trung Quốc gần đây tiếp tục gia tăng sau khi Canberra kêu gọi mở điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo AFP)