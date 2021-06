Australia loay hoay với chiến lược thoát Covid-19

Lệnh phong tỏa 48 tiếng cũng đã được áp dụng tại Vùng lãnh thổ phía Bắc Australia, bao gồm cả thủ phủ Darwin, sau khi 4 ca Covid-19 được phát hiện liên quan tới một công nhân mỏ vàng.

Anh này được cho là đã nhiễm virus khi ở lại qua đêm tại một khách sạn chuyên dành cho người cách ly ở Brisbane. Nhà chức trách đang nỗ lực không ngừng để truy vết tất cả 900 công nhân đã rời mỏ đến các thành phố ở khắp nơi trên đất nước.

Australia mới ghi nhận 910 ca tử vong vì Covid-19 trên 25 triệu dân, là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong bình quân đầu người thấp nhất thế giới và số ca nhiễm cũng duy trì ở mức thấp.

Dù đã phần nào đưa được nền kinh tế vận hành và phục hồi trở lại, ngành du lịch của Australia vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và các trường đại học đang chật vật vì mất đi nguồn thu từ sinh viên quốc tế.

Australia đến nay mới chỉ tiêm vaccine cho trên 4% dân số, so với tỷ lệ hơn 46% ở Mỹ và 47% ở Anh. Tỷ lệ này gần với Indonesia và Ấn Độ hơn, nơi giống như hầu hết các nước đang phát triển khác, không thể thỏa thuận với các công ty dược phẩm để thu mua đủ lượng vaccine cần thiết.

Vấn đề càng trầm trọng hơn bởi tâm lý do dự, hoài nghi về vaccine của người dân Australia. Theo một nghiên cứu do báo Sydney Morning Herald và The Age thực hiện cùng công ty nghiên cứu thị trường Resolve Strategic, 15% số người trưởng thành tham gia khảo sát nói họ "hoàn toàn không có ý định" và 14% nói "không có nhiều khả năng" sẽ tiêm vaccine Covid-19 trong những tháng tới. Cuộc khảo sát được thực hiện sau một thông báo hồi tháng 4 rằng vaccine Oxford-AstraZeneca có liên quan đến tác dụng phụ gây hình thành cục máu đông sau tiêm.

Giới chức Australia cho biết họ hy vọng có thể đạt được miễn dịch cộng đồng trước khi tái mở cửa biên giới. Thủ tướng Scott Morrison trước đó nói rằng biên giới chỉ có thể được mở lại sớm nhất vào giữa năm 2022. Gần đây hơn, ông thậm chí không thể cam kết mở cửa trở lại vào Giáng sinh 2022.

Các nhà báo xuất hiện trong chương trình Today trên kênh Channel 9 hôm 24/6 thậm chí còn cho rằng Thủ tướng Morrison và chiến lược triển khai vaccine chậm chạp của ông chính là nguyên nhân dẫn tới việc đất nước liên tục bị phong tỏa.

Đáp lại, Thủ tướng Morrison cho hay nguồn cung sẽ được bổ sung vào tháng 7 và sẽ có thêm 600.000 liều vaccine Pfizer cập bến trong tuần này.

Ông đổ lỗi cho vaccine AstraZeneca khiến chương trình tiêm chủng bị trì hoãn và đây thực sự là "cú sốc" nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu là cung cấp đủ vaccine cho tất cả những người muốn tiêm vào cuối năm nay và sẽ đẩy nhanh tốc độ khi chúng ta bước qua nửa cuối năm", ông nhấn mạnh.

Chính phủ cũng bị chỉ trích vì để khoảng 36.000 người Australia bị mắc kẹt ở nước ngoài. Việc giới hạn lượng người nhập cảnh khiến việc đặt chỗ trên các chuyến bay trở nên khó khăn và đắt đỏ. Bên cạnh đó, chi phí cách ly lên tới hàng nghìn USD và người dân muốn về nước phải tự chi trả.

Nhập cảnh gặp vô vàn thách thức song xuất cảnh còn khó khăn hơn. Nếu ai đó từ nước ngoài có quốc tịch Austrlia hoặc là thường trú nhân, họ cần được chính phủ cho phép mới được rời đất nước.

Hệ quả là người dân không chỉ mất đi ngày nghỉ mà còn đánh mất cả thời gian bên gia đình, bạn bè.