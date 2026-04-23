Australia 'choáng váng' khi thua Việt Nam ở U17 Đông Nam Á

Truyền thông Australia tiếc nuối và xem việc đội nhà bị Việt Nam loại tại bán kết U17 Đông Nam Á là cú sốc.

Việt Nam vượt qua Australia trong trận bán kết được nhiều báo khu vực đánh giá là "chung kết sớm" trên sân Delta (Indonesia), tối 22/4. Đại diện Đông Nam Á đáp trả mạnh mẽ sau khi thủng lưới sớm, để lội ngược dòng nhờ bàn gỡ của hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường và pha lập công quyết định của tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Trang Football360 Australia dùng từ "choáng váng" để mô tả việc đội nhà bị loại. "Australia nhận cú sốc khi bị loại khỏi giải sau trận thua Việt Nam 1-2", trang này viết thêm. "Sau bàn mở tỷ số của Luke Becvinovski ngay phút thứ chín, Australia không thể duy trì lợi thế trước sức ép ngày càng lớn từ đối thủ".

Tiền vệ cánh Lê Sỹ Bách đi bóng trong trận thắng Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Delta ở Indonesia tối 22/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Một số báo Indonesia đánh giá cao màn thể hiện của Việt Nam, với bước ngoặt ở cuối hiệp một. CNN Indonesia mô tả tình huống Việt Nam gỡ hòa là kết quả của "sức ép liên tục", khi quả phạt đền bị bỏ lỡ nhưng Mạnh Cường kịp thời đánh đầu bồi vào lưới. Sang hiệp hai, đội bóng của Cristiano Roland tiếp tục kiểm soát thế trận và ghi bàn quyết định từ một pha phối hợp đá phạt.

Bolasport đánh giá đây là màn ngược dòng của "nhà vô địch tương lai", khi Australia bị biến thành cựu vương. Tờ báo này cũng đánh giá cao việc Việt Nam duy trì thành tích bất bại từ vòng bảng, ghi 16 bàn và chỉ mới thủng lưới lần đầu ở trận gặp Australia.

Ở trận bán kết còn lại, Malaysia thắng Lào 3-0 để giành vé đi tiếp. Theo Sinar Harian, bước ngoặt đến rất sớm khi Lào mất người từ phút thứ năm, tạo điều kiện để Malaysia áp đảo trận đấu. Các bàn thắng của Yusof Nasrullah, Aniq Thaqif cùng một pha phản lưới giúp Malaysia khép lại trận đấu ngay trong hiệp hai.

Chiến thắng này giúp Malaysia chấm dứt 7 năm chờ đợi để trở lại chung kết U17 Đông Nam Á. Lần gần nhất họ làm được điều này là năm 2019, lên ngôi sau khi đánh bại Thái Lan.

Cầu thủ U17 Việt Nam mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Australia. Ảnh: Đoàn Huynh

Tuy nhiên, thử thách ở chung kết lần này được dự báo khó khăn hơn nhiều cho đoàn quân Shukor Adan. Theo trang Makan Bola, Malaysia sẽ đối đầu Việt Nam với mục tiêu "tạo nên thành công và phục thù thất bại ở vòng bảng". Bởi ở trận ra quân bảng A, Malaysia từng thua đậm Việt Nam 0-4.

Thất bại đó vẫn là ký ức cần xóa bỏ với Malaysia. Khi ấy, Việt Nam áp đảo hoàn toàn nhờ tốc độ và khả năng phối hợp linh hoạt của hàng công. Vì vậy, truyền thông Malaysia nhận định trận chung kết sắp tới là cơ hội để khẳng định sự tiến bộ. "Sự chú ý giờ đây dồn vào đội Malaysia dưới sự dẫn dắt của Shukor Adan, khi họ muốn phục thù thất bại trước Việt Nam", Makan Bola viết.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam bước vào trận đấu với chuỗi 15 trận bất bại dưới thời HLV Roland, ghi 52 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần. Đội cũng hướng tới kỷ lục 4 lần vô địch tại giải, sau các năm 2006, 2010 và 2017.

Dù vậy, trận chung kết vẫn được dự báo khó lường. Malaysia cho thấy sự lì lợm khi vượt qua cú sốc thua đậm ở trận ra quân để tiến một mạch tới trận đấu cuối cùng. Tại bóng đá nam SEA Games 25 trên đất Lào năm 2009, Việt Nam thắng Malaysia ở vòng bảng, nhưng thua đối thủ này 0-1 trong trận tranh HC vàng với pha phản lưới của hậu vệ Mai Xuân Hợp.

Trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra từ 19h30 ngày 24/4 trên sân Delta, Sidoarjo.

Hoàng An tổng hợp