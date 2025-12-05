Audi A6 thế hệ mới ra mắt khách Việt, giá 2,799 tỷ đồng

Audi A6 cải tiến thiết kế, làm mới khoang lái với nhiều màn hình cỡ lớn, và bổ sung các tính năng trợ lái hiện đại.

Ngày 4/12, Audi Việt Nam giới thiệu mẫu sedan A6 thế hệ mới. Xe được phân phối kèm gói ngoại thất S line tiêu chuẩn với mức giá 2,799 tỷ đồng. Xe cạnh tranh Mercedes E-class, BMW series 5 và Lexus ES.

A6 sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Audi với lưới tản nhiệt Singleframe không viền, đèn pha mỏng và hốc gió đặt dọc. Phần đuôi xe có cụm đèn hậu tách rời kết hợp dải LED nối liền. Hệ thống chiếu sáng thông minh cho phép chọn bảy kiểu đèn định vị ban ngày khác nhau. Tỷ lệ thân xe được điều chỉnh theo hướng thể thao hơn so với thế hệ trước, xe có kích thước dài x rộng x cao là 4.999 x 1.875 x 1.452 (mm), chiều dài cơ sở 2.923 mm.

Khoang lái được làm mới, nổi bật với nhiều màn hình, trong đó phần màn hình lái và màn hình thông tin giải trí được nối thành một khối liền mạch, trải ngang và bo cong theo hướng nhìn của tài xế. Bên cạnh, xe còn trang bị màn hình 10,9 inch dành cho hành khách phía trước, và hệ thống dải sáng tương tác đặt dưới kính chắn gió. Hàng ghế trước chỉnh điện và bọc da.

Audi cho biết khả năng cách âm tăng khoảng 30% so với đời cũ nhờ thay đổi gioăng cửa và bổ sung vật liệu giảm chấn ở nhiều vị trí, bao gồm vành 19 inch tích hợp vật liệu giảm ồn. A6 còn được trang bị màn hình hiển thị kính lái HUD thế hệ mới với diện tích hiển thị lớn hơn đời trước. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen là trang bị tiêu chuẩn.

A6 sử dụng động cơ xăng 2.0 TFSI cho công suất 196 mã lực, và mô-men xoắn 340 Nm. Loại động cơ này không thay đổi dung tích và công suất so với thế hệ trước, chỉ tinh chỉnh ở mức mô-men xoắn nhỉnh hơn 20 Nm. Hộp số là loại 7 cấp S tronic, dẫn động cầu trước. Hệ số cản gió của xe đạt 0,23, nằm trong nhóm thấp nhất của Audi với xe động cơ đốt trong. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây và đạt tốc độ tối đa 244 km/h.

Hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm cải thiện độ êm khi đi tốc độ cao hoặc đường dài, hỗ trợ bốn chế độ lái gồm Dynamic, Comfort, Balanced hoặc Individual và Efficiency.

Công nghệ an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng có giới hạn tốc độ, cảnh báo lệch làn, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus kèm camera toàn cảnh.

Với mức giá 2,799 tỷ đồng, A6 nằm giữa đoạn giá của Mercedes E-class (2,449-3,209 tỷ đồng), BMW series 5 (2,589-3,099 tỷ đồng), Lexus ES (2,620 triệu-3,140 tỷ đồng). Audi A6 hướng tới người dùng thích công nghệ hiện đại với nội thất số hóa, nhiều hỗ trợ lái và cách vận hành cân bằng.

Trong khi đó, Mercedes E-class phù hợp khách tìm sự êm ái và sang trọng truyền thống, ưu tiên tiện nghi và độ thoải mái. BMW series 5 thiên về cảm giác lái, phong cách vận hành thể thao và linh hoạt. Lexus ES có ưu thế về độ bền bỉ, sự êm ái và vận hành ổn định.

Xe mở nhận hàng vào tháng này, và khách hàng dự kiến nhận xe sau Tết Nguyên đán.

Hồ Tân