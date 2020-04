'ATM gạo' lan tỏa đến nhiều địa phương

Người nghèo tại Phan Thiết, Buôn Ma Thuột, Cà Mau... đã được nhận gạo miễn phí phát từ máy, khi các cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng cách làm ở TP HCM.

Phường Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) triển khai chương trình phát gạo miễn phí cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ ngày 13/4. 8h, máy phát gạo trước trụ sở phường bắt đầu hoạt động. Người dân đến từ sớm, cầm thẻ xếp hàng ngay ngắn, đứng theo vị trí giãn cách đã được đánh dấu.

Bà Trần Thị Đảnh, 65 tuổi, cầm phiếu, đứng đầu hàng chuẩn bị vào bấm máy nhận gạo trước trụ sở phường Mũi Né. Ảnh: Việt Quốc.

Bỏ thẻ vào thùng, rồi rửa tay bằng cồn, người nhận gạo tiến đến đến lấy túi nylon để sẵn, rồi bấm nút hứng gạo từ máy tự động chảy ra. Bồn inox chứa gạo đặt trên cao có nắp mở lập trình tự động, gắn với một ống nhựa dẫn gạo. Cứ mỗi lần nhấn nút, gạo sẽ tuôn ra 1,5 kg. Hệ thống máy tương tự như "ATM gạo" ở TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Nên (73 tuổi) cho biết, hai vợ chồng già và người con tật nguyền mấy hôm nay bữa đói bữa no, vì bà không đi nhặt ve chai được do dịch bệnh. "Mừng quá. Có gạo nấu cơm là no cái bụng rồi, còn có thêm mắm ăn mắm, có thêm muối ăn muối", bà nói.

Rời chỗ máy tự động, ông Lê Thanh Minh, 70 tuổi, cũng cầm bịch gạo với nét mặt đầy vui mừng. "Một miếng khi đó bằng một gói khi no, những người nghèo như tôi rất biết ơn chương trình này", ông Minh nói.

Ông Bùi Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND phường cho biết, để tránh việc cấp phát không đúng người, phường cho in ra những thẻ giấy có đóng dấu đỏ gửi về từng khu phố. Gia đình nào thực sự có nhu cầu thì đến đó nhận thẻ.

"Cũng nhờ biện pháp này, từng khu phố sẽ kiểm soát được việc hộ nào đã nhận, hộ nào chưa, cũng như phát hiện ngay những người cố ý nhận gạo nhiều lần trong ngày", ông Lâm cho biết.

Hiện, phường Mũi Né đã nhận được 15 tấn gạo của các nhà hảo tâm, trong đó 10 tấn từ một người Mũi Né làm ăn xa xứ đóng góp cho chương trình. Sau khi khởi động, đã có thêm nhiều người khác đăng ký ủng hộ.

Ông Lê Thanh Minh, 70 tuổi, lấy gạo từ máy phát tự động trước trụ sở phường Mũi Né, sáng 13/4. Ảnh: Việt Quốc.

Trong ngày đầu tiên có gần 1.000 người nghèo đến máy nhận gạo. Theo lãnh đạo phường Mũi Né, chương trình sẽ triển khai liên tục vào mỗi ngày trong mùa dịch và có thể kéo dài hơn để giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

"ATM gạo" cũng lan tỏa đến Đăk Lăk. Chiều hôm qua, hàng trăm người nghèo xếp hàng trên đường Phan Chu Trinh (đường sách Buôn Ma Thuột) để nhận gạo miễn phí. Bốn nhân viên hướng dẫn cho mọi người vào vị trí giãn cách 2 m, phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi nhận gạo. Riêng người già được tặng thêm 3-5 quả trứng gà.

Máy phát gạo do Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Đăk Lăk phối hợp với một số doanh nghiệp lắp đặt. Hệ thống dùng cảm biến, người dùng không cần chạm vào nút bấm, chỉ cần quét tay cách 5 cm, máy tự động xuất ra 2 kg gạo.

Khi sử dụng hết, hôm sau người nghèo có thể đến xếp hàng để nhận tiếp. Thời gian phát gạo theo hai khung giờ: 8-11h và 14-16h. Trước mắt, cây "ATM gạo" này sẽ hoạt động đến ngày 30/4, sau đó có tiếp tục hay không sẽ tùy thuộc vào nguồn gạo vận động.

Anh Phạm Thanh Tuấn, Ban Quản lý đường sách Buôn Ma Thuột cho biết, thời gian này, có nhiều hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19. Chính vì vậy, Ban muốn chung tay góp sức bằng những hành động nhỏ. Trong quá trình phát gạo, có rất nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ gạo và nhiều vật phẩm khác. "Sau một ngày triển khai, chúng tôi đã phát hơn một tấn gạo cho hơn 500 người", anh Tuấn nói.

Người dân Đăk Lăk xếp hàng chờ phát gạo, hôm 13/4. Ảnh: Ngọc Oanh.

Những ngày qua, "ATM gạo" miễn phí cho người nghèo khó trong dịch bệnh cũng xuất hiện nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cà Mau... Tất cả đều hưởng ứng từ cách làm của anh Tuấn Anh (35 tuổi, giám đốc công ty về khóa điện tử ở TP HCM). Sau điểm phát đầu tiên ở quận Tân Phú hồi đầu tháng 4, hiện anh Tuấn Anh đã lắp thêm hai máy tại quận 12 và huyện Bình Chánh.

Việt Quốc - Trần Hóa