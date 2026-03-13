ASEAN sẵn sàng hỗ trợ công dân của nhau trong trường hợp khẩn cấp ở Trung Đông

Các Bộ trưởng ASEAN nhất trí tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ và sẵn sàng hỗ trợ công dân của nhau trong trường hợp khẩn cấp, khủng hoảng ở Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chiều 13/3 tham dự họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến về tình hình Trung Đông với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc xung đột leo thang, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng tới môi trường chính trị - an ninh, kinh tế khu vực và thế giới, theo Bộ Ngoại giao.

Các Bộ trưởng tái khẳng định lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố chung ngày 4/3, trong đó kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), chấm dứt các hoạt động vũ lực, kiềm chế tối đa, giải quyết các khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, bảo vệ thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chiều 13/3. Ảnh: BNG

Các Bộ trưởng chia sẻ đánh giá xung đột tại Trung Đông đã và đang gây những tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới, đặc biệt gây bất ổn thị trường năng lượng và đình trệ những tuyến đường biển, chuỗi cung ứng then chốt, ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng kinh tế khu vực và nỗ lực xây dựng Cộng đồng.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác, trong đó ưu tiên gia tăng thương mại - đầu tư nội khối, hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phối hợp ổn định kinh tế vĩ mô.

Liên quan tới công tác bảo hộ công dân, các Bộ trưởng nhất trí ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ và sẵn sàng hỗ trợ công dân của nhau trong trường hợp khẩn cấp, khủng hoảng ở Trung Đông, phù hợp với các quy tắc và thủ tục đã thỏa thuận.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ lập trường chung của ASEAN về tình hình xung đột tại Trung Đông, phản đối việc sử dụng vũ lực, đề cao nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, cũng như nghĩa vụ của các bên bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự.

Về kinh tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định tự cường và bền vững là yếu tố then chốt. ASEAN cần nỗ lực triển khai hiệu quả các cam kết, biện pháp đã thỏa thuận, tăng cường liên kết kinh tế nội khối, kết nối cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các nước ASEAN cần duy trì và ưu tiên nguồn cung năng lượng cho nhau, nhất là dầu mỏ và khí đốt. Đồng thời, ASEAN cần khai thác hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với các đối tác, trong đó có các nước Hội đồng hợp tác vùng vịnh (GCC) nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Về bảo hộ công dân, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ công dân của nhau; khẳng định các Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Đông luôn mở rộng cửa và sẵn sàng hỗ trợ các công dân của ASEAN trong trường hợp khó khăn, khẩn cấp.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Iran cũng tập kích hạ tầng trọng yếu của các nước Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở dầu khí, cũng như các tàu thuyền tìm cách vượt qua Eo biển Hormuz hoặc neo đậu trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.

Ngọc Ánh