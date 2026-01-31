Arteta ví quan hệ với Guardiola như Nadal - Federer

AnhTheo HLV Mikel Arteta, giữ quan hệ tốt đẹp với Pep Guardiola khi đang đua vô địch Ngoại hạng Anh là cần thiết, giống sự tôn trọng giữa hai huyền thoại quần vợt Rafael Nadal và Roger Federer.

Arteta và Guardiola quen biết nhau từ khi còn ở học viện La Masia của Barca, lúc HLV của Arsenal mới 15 tuổi. Sau khi giải nghệ, ông làm trợ lý cho Guardiola tại Man City trong ba mùa, rồi sang dẫn dắt Arsenal năm 2019. Kể từ đó, Arteta biến Arsenal thành thế lực và thường xuyên cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với chính Man City.

HLV Mikel Arteta (phải) và Pep Guardiola trước trận Arsenal gặp Man City trên sân Etihad ở Manchester, Anh ngày 26/4/2023. Ảnh: AP

Trong buổi họp báo trước trận gặp Leeds ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Arteta khẳng định việc để mối quan hệ cá nhân với Guardiola rạn nứt trong bối cảnh hai đội đua vô địch sẽ "tạo ra tiền lệ xấu cho thể thao".

Trước ý kiến cho rằng việc duy trì mối quan hệ thân thiết với một đối thủ trực tiếp là điều khó hiểu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn chứng mối quan hệ giữa Nadal và Federer - hai tay vợt đã cùng nhau giành 42 danh hiệu Grand Slam trong giai đoạn thống trị quần vợt thế giới.

"Một trong những bài học lớn nhất mà thể thao mang lại chính là mối quan hệ giữa Nadal và Federer", Arteta giải thích. "Tôi không ở đẳng cấp đó, nhưng họ là hai trong số những VĐV vĩ đại nhất lịch sử. Họ đối đầu nhau trong những trận chung kết lớn nhất. Vậy tại sao tôi lại không thể có quan hệ tốt với một người tôi ngưỡng mộ, từng làm việc cùng và coi là đồng nghiệp? Khi ra sân, đó là câu chuyện của chiến thắng. Còn ngoài sân cỏ, mọi thứ vẫn nên được tôn trọng".

Tuần trước, Guardiola ca ngợi Arsenal đang là đội bóng hay nhất thế giới, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm của Man City trong cuộc đua đường dài, khi đội bóng này đã giành 6 chức vô địch trong 8 mùa gần nhất, trong khi Arsenal chưa đăng quang kể từ năm 2004.

Khi được hỏi về khả năng Guardiola đang chơi đòn tâm lý, Arteta trả lời: "Với tôi ư? Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi không nói chuyện thường xuyên như vợ chồng, nhưng vẫn trao đổi khi cần. Ông ấy nói ra cảm xúc của mình và thế thôi. Nếu đó là đấu trí thì cứ coi là đấu trí, nhưng tôi không quá để tâm. Cuối cùng, bạn vẫn phải ra sân và thể hiện".

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal hồi đầu tuần. Ảnh: Arsenal FC

Ngoài câu chuyện cạnh tranh danh hiệu, Arteta cũng kêu gọi ban tổ chức Ngoại hạng Anh thay đổi quy định về số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu. Hiện mỗi đội chỉ được đăng ký 18 cầu thủ cho một trận, ít hơn hai người so với Champions League.

"Hiện tại, mỗi trận có hai hoặc ba cầu thủ buộc phải bị loại khỏi danh sách. Đó là thực tế và tôi không thể thay đổi", HLV 43 tuổi nói. "Hy vọng từ mùa sau, Ngoại hạng Anh sẽ cho phép đăng ký 20 cầu thủ, như Champions League. Tôi thực sự đang van nài họ. Điều này giúp chúng tôi quản lý đội hình tốt hơn, bảo vệ giá trị và sức khỏe tinh thần của cầu thủ, bởi không ai muốn bị loại khỏi đội hình".

Theo Arteta, việc phải thường xuyên loại cầu thủ khỏi danh sách thi đấu là phần khó khăn nhất trong công việc huấn luyện. "Chúng tôi có một công việc rất đặc biệt: có thể thay đổi sự nghiệp và cuộc sống của cầu thủ, nhưng mỗi tuần cũng phải nói với ai đó rằng 'ngày mai bạn không được làm việc, thậm chí không được đi cùng đội'. Không có nhiều ngành nghề như vậy. Điều quan trọng là cầu thủ cần cảm thấy mình là một phần của tập thể, có cơ hội ra sân. Khi bạn tước đi cơ hội đó, họ sẽ cảm thấy mình không đủ tốt".

Arteta cho rằng việc giới hạn số lượng cầu thủ là điều không còn phù hợp trong bối cảnh mật độ thi đấu ngày càng dày. "Yêu cầu của các trận đấu ngày càng lớn, vì thế chúng ta cần đội hình lớn hơn. Việc hạn chế số lượng cầu thủ là không hợp lý. Mở rộng danh sách sẽ tốt cho tất cả", ông nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo ESPN)