Arteta tránh nói về khả năng ăn bốn của Arsenal

AnhTrước trận đấu Brighton ở vòng 18 Ngoại hạng Anh hôm nay, HLV Mikel Arteta cho biết không nghĩ đến khả năng giành cú ăn bốn mà chỉ tập trung cho từng trận.

Arsenal đang dẫn đầu cả Ngoại hạng Anh, Champions League, sẽ gặp Chelsea ở bán kết Cup Liên đoàn và đấu CLB hạng dưới Portsmouth ở vòng ba Cup FA ngày 11/1. Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn với kênh ESPN, khi được hỏi về khả năng giành nhiều cúp mùa này, trung vệ William Saliba nói: "Dĩ nhiên là có. Arsenal có cơ hội vô địch ở bất kỳ giải đấu nào tham dự. Ba mùa gần đây, chúng tôi đều tiến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa trước, đội cũng vào bán kết Champions League và Cup Liên đoàn, vì vậy chúng tôi hiểu rằng mình có thể vô địch mọi giải đấu".

Saliba cũng cho rằng mỗi danh hiệu đều có giá trị riêng. "Khi nhìn lại sự nghiệp, người ta sẽ đếm số danh hiệu đã giành được. Cup Liên đoàn cũng là một danh hiệu, và khi đã vào bán kết thì tất nhiên chúng tôi muốn vô địch, giống như mọi giải đấu khác mà Arsenal tham dự", cầu thủ 24 tuổi bày tỏ.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 26/12. Ảnh: Arsenal FC

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận gặp Brighton ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về phát biểu của học trò, Mikel Arteta thận trọng: "Tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà, nghỉ ngơi một chút, tận hưởng một ngày rồi bắt đầu nói về trận gặp Brighton. Đó là điều chúng tôi phải làm".

Arteta dẫn dắt Arsenal thay Unai Emery năm 2019, đoạt một Cup FA và hai Siêu Cup Anh. HLV người Tây Ban Nha đưa Arsenal trở lại Champions League sau bảy năm, và cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Man City, Liverpool trong ba mùa gần nhất nhưng đều về nhì. Ông vì vậy đang chịu nhiều áp lực về mặt thành tích.

Đối thủ hôm nay - Brighton - từng để lại cho Arsenal một kỷ niệm buồn. Trong trận đấu hồi tháng 8/2024, Declan Rice phải nhận thẻ vàng thứ hai chỉ vì gẩy bóng đi khi Joel Veltman chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Trận đó, hai đội hòa nhau 1-1. Một tháng sau, nỗi ấm ức tương tự xảy ra khi Leandro Trossard bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Man City vì đá bóng lên khán đài.

"Tôi còn nhớ rất rõ. Tôi thực sự rất bực bội với cách chúng tôi chơi khi chỉ còn 10 người. Hy vọng lần này mọi thứ sẽ rất khác", Arteta nói về việc Rice bị truất quyền mùa trước. "Tôi nghĩ các quy định bây giờ đã khác. Chúng tôi đã phải trả cái giá rất đắt vì cách áp dụng luật khi đó, và hy vọng điều đó không lặp lại, để chúng tôi tiếp tục thi đấu với đủ 11 cầu thủ".

Mùa trước, Arsenal nhận sáu thẻ đỏ, nhiều hơn ít nhất ba thẻ so với bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh. Nhưng mùa này, họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Fair Play của Ngoại hạng Anh với chỉ 22 thẻ vàng và chưa nhận thẻ đỏ nào sau 17 trận. Khi được hỏi về thống kê này, Arteta tỏ ra bất ngờ: "Tôi không biết điều đó. Nhưng như vậy là tốt, quá tốt".

Hồng Duy tổng hợp