Arteta: 'Tôi mê cá tính và sự điềm tĩnh của Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta ca ngợi bản lĩnh và sự kiên cường của Arsenal sau trận thắng ngược 3-2 trên sân Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Vitality hôm 3/1, Gabriel Magalhaes chuyền lỗi ở phần sân nhà, tạo cơ hội cho Evanilson dứt điểm đưa Bounemouth vượt lên. Nhưng chính trung vệ người Brazil chuộc lỗi bằng cú đá chân trái cận thành gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, Declan Rice tỏa sáng với cú đúp, rồi Junior Kroupi ghi thêm một bàn cho Bournemouth.

"Rất vui mừng", Arteta nói sau trận. "Đây là nơi rất khó giành ba điểm, và chúng tôi còn làm mọi thứ khó hơn khi để thủng lưới trước. Tôi ấn tượng với cá tính, sự điềm tĩnh và bình tĩnh của toàn đội, đặc biệt là Gabriel . Sau sai lầm, cách cậu ấy phản ứng là điều rất khó thấy ở đẳng cấp cao. Hiệp hai, chúng tôi khởi đầu rất tốt, ghi hai bàn và xứng đáng thắng".

HLV Mikel Arteta ăn mừng trong trận Arsenal thắng Bournemouth 3-2 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Boscombe, ngoại ô Bournemouth, Dorset, Anh ngày 3/1/2026. Ảnh: AMA

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng hai bàn của Rice xuất phát từ những pha phối hợp sắc sảo đã quyết định cục diện trận đấu. "Bạn phải thể hiện chất lượng", ông nói. "Trận đấu hỗn loạn, họ chơi trực diện, tranh chấp quyết liệt để kéo giãn đội hình. Vì vậy, bạn phải tận dụng những khoảnh khắc mà mình kiểm soát tốt và chơi với chất lượng cao".

Arteta cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Rice - cầu thủ được bình chọn hay nhất trận. Rice gia nhập Arsenal với kỷ lục của cầu thủ Anh - 133 triệu USD - vào hè 2023. Từ vị trí tiền vệ phòng ngự, anh phát triển thành "số 8" toàn diện, trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi tấn công của Arsenal.

"Với tôi, Declan là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới," Arteta ca ngợi. "Cậu ấy liên tục phát triển kỹ năng và vai trò trong đội. Tôi không thấy cậu ấy có giới hạn, còn nhiều điều để cải thiện và cậu ấy muốn làm điều đó".

Với chiến thắng 3-2, Arsenal nới rộng cách biệt với Man City lên 7 điểm và khởi đầu năm 2026 hoàn hảo. "Pháo thủ" là đội thứ 16 thắng ít nhất 15 trận trong 20 vòng đầu tại Ngoại hạng Anh. Chỉ 4 trong 15 trường hợp trước đó không thể đăng quang, là Arsenal mùa 2022-2023, Liverpool và Tottenham 2018-2019, Man Utd 2003-2004.

Dù nắm lợi thế lớn, Arteta vẫn thận trọng khi nói về cuộc đua vô địch. " Chúng tôi cần tập trung vào từng trận đấu, học hỏi và cải thiện, để toàn đội gắn kết và cung cấp những gì đội bóng cần", HLV 43 tuổi nhấn mạnh.

Ngày 8/1, Arsenal trở về sân nhà tiếp đương kim vô địch Liverpool.

Hồng Duy (theo The Guardian, Arsenal.com)