Arteta tiếc vì chỉ thắng sát nút Chelsea

AnhHLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal phung phí nhiều cơ hội ngon ăn trong trận thắng 3-2 trên sân Chelsea ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn.

"Stamford Bridge luôn khó chơi, Chelsea cũng có nhiều cá nhân xuất sắc", Arteta nói sau trận đấu ở London. "Nhưng tôi thấy Arsenal đã tiến thêm một bước về bản lĩnh và cách thể hiện lối chơi. Chúng tôi dẫn 3-1, kiểm soát thế trận và có hai cơ hội rất lớn để đưa trận đấu vào thế hoàn toàn khác. Tuy nhiên, cách biệt một bàn là chưa đủ, và chúng tôi cần tiếp tục tập trung cho trận lượt về".

HLV Mikel Arteta vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 14/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trận này, Ben White tỏa sáng với pha đánh đầu mở tỷ số rồi căng ngang cho Viktor Gyokeres đệm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Sau khi để Alejandro Garnacho rút ngắn cách biệt cho Chelsea, "Pháo thủ" tái lập thế dẫn hai bàn nhờ cú đá uy lực của Martin Zubimendi. Sau đó, họ phung phí cơ hội và lại để Garnacho chọc thủng lưới với cú đá vào lưới trống cuối hiệp hai.

Ngoài màn trình diễn tập thể, Arteta ca ngợi cả ba cầu thủ ghi bàn cho Arsenal. "Tôi nghĩ trong những thời điểm quan trọng, chúng tôi cần tất cả cầu thủ đạt phong độ cao nhất, và tối nay Ben đã làm được điều đó", ông nói về hậu vệ phải White. "Thực ra tôi không bất ngờ, bởi cậu ấy luôn thể hiện như vậy kể từ khi khoác áo đội bóng. Nhưng nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều màn trình diễn cá nhân xuất sắc".

Sau đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha ca ngợi Gyokeres - tiền đạo góp một bàn và một kiến tạo. Theo ông, tân binh người Thụy Điển đã có một trận đấu hay, thường xuyên đe dọa Chelsea, hỗ trợ lối chơi của đội đúng theo cách mà ban huấn luyện mong muốn và đáng ra có thể ghi nhiều hơn một bàn.

Arteta cũng cho biết ông bất ngờ với bàn thắng của Zubimendi, cho rằng sự điềm tĩnh mà học trò thể hiện, đặc biệt trong khu vực cấm địa, là đẳng cấp cao.

Kết quả 3-2 giúp Arsenal nắm lợi thế lớn trước trận lượt đi bán kết tại Emirates ngày 3/2. Tuy nhiên, Arteta nhấn mạnh ông chưa nghĩ đến trận lượt về, mà tập trung cho trận tiếp theo gặp Nottingham Forest ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/11.

Phía đối diện, HLV Liam Rosenior lên tiếng nhận trách nhiệm về hai sai lầm của Robert Sanchez - thủ môn bắt hụt bóng trong hai bàn đầu của Arsenal.

"Tôi đã nói rất rõ với các cầu thủ: khi họ mắc sai lầm, người chịu trách nhiệm là tôi. Điều đó thuộc về tôi", nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh. "Ở hiệp hai, Sanchez có pha cứu thua ở đẳng cấp thế giới, tình huống có thể tạo khác biệt. Cậu ấy đang có mùa giải tốt và sẽ cải thiện. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cầu thủ, không phải đổ lỗi cho họ".

Rosenior cũng tiết lộ Chelsea gặp nhiều khó khăn về lực lượng, khi Liam Delap và Jamie Gittens không thể thi đấu vì bị sốt cao, còn Moisas Caicedo bị treo giò, Malo Gusto chấn thương. Tin tích cực với Chelsea là Cole Palmer và Reece James - hai trụ cột vắng mặt trước Arsenal - nhiều khả năng sẽ tái xuất trận gặp Brentford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1.

Hồng Duy (theo Arsenal.com, ESPN)