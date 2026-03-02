Arteta thót tim với pha cứu thua phút bù của Raya

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận "tim gần như ngừng đập" trước khi thủ thành David Raya cản được tình huống nguy hiểm ở phút bù trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 tại Ngoại hạng Anh.

Phút bù thứ ba, trận đấu trên sân Emirates ở vòng 28 tối 1/3, Alejandro Garnacho tạt từ cánh trái tầm thấp. Bóng không chạm cầu thủ nào, nhưng đập đất và hướng về góc xa. Dù bất ngờ và có phần khuất tầm nhìn, David Raya vẫn kịp tung người, vươn tay hết cỡ đẩy ra.

"Raya chắc chắn là một trong những thủ lĩnh của đội", Arteta nhận xét. "Cậu ấy biết cách giữ sự tập trung và quyết định trận đấu khi cần thiết. Có những thời điểm cậu ấy gần như không phải làm gì, rồi đột nhiên phải hành động. Pha cứu thua cuối cùng thật không thể tin nổi. Đó là cú đá quá hiểm, tim tôi gần như ngừng đập, nhưng cậu ấy đã cản phá được".

Thủ môn David Raya bay người cản phá đường tạt của Garnacho...

... ở phút bù trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates ngày 1/3/2026. Ảnh: AFP

Trận này, Arsenal chủ động tấn công, nhưng thiếu hiệu quả khi các tiền đạo như Viktor Gyokeres hay Leandro Trossard tỏ ra mờ nhạt. Ở hàng thủ, chủ nhà đôi khi vẫn mắc sai lầm. Cả hai bàn của họ trận này đều đến từ phạt góc, do công William Saliba và Jurrien Timber. Từ phút 70, đội bóng của Arteta còn được chơi hơn người khi Pedro Neto bị truất quyền thi đấu vì hai thẻ vàng. Tuy nhiên, chủ nhà không thể hoàn toàn kiểm soát thế trận, và trải qua những phút cuối căng thẳng.

Theo Arteta, Arsenal không nên để rơi vào thế bị dồn ép khi chơi hơn người, thừa nhận đội nhà đã không áp đảo như mong muốn khi Chelsea chỉ còn 10 người. "Mọi đội bóng đều chịu áp lực và khoảng cách là rất mong manh. Nhưng điều tích cực là tháng 3 này, chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội trên mọi đấu trường và đang ở vị trí thuận lợi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Cách đây 10 ngày, Arsenal từng bị đội bét bảng Wolves cầm hòa 2-2 dù dẫn trước hai bàn, dẫn đến việc để Man City rút ngắn cách biệt trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã nhanh chóng đứng dậy bằng hai chiến thắng derby London liên tiếp trước Tottenham rồi Chelsea.

Arteta cho rằng phản ứng sau cú vấp đó cho thấy bản lĩnh của đội nhà. "Cách chúng tôi đáp trả thật tuyệt vời. Tôi luôn tin các cầu thủ của mình là những con người tốt và khát khao chiến thắng, nhưng hiện tại họ đã đạt tới một đẳng cấp khác", ông bày tỏ. "Cảm giác rằng bạn phải tiếp tục thắng, thắng và thắng. Bạn thắng rất nhiều trận nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra khoảng cách an toàn. Đó chính là vẻ đẹp và đẳng cấp của giải đấu này".

Tương tự, Gabriel Magalhaes thừa nhận Arsenal phải căng mình chống đỡ để vượt qua thử thách khi Chelsea chiến đấu đến những phút cuối. "Đây là một trận chiến thực sự, vì thế tôi rất hạnh phúc khi giành được ba điểm", anh nói. "Tất cả cầu thủ trên sân đều đã thi đấu tuyệt vời. Sau trận gặp Wolves, toàn đội đã nói chuyện và hiểu rằng cần phải chơi tốt hơn. Trận thắng Tottenham thật tuyệt vời và mang lại rất nhiều năng lượng cho chúng tôi bước vào trận này".

HLV Mikel Arteta trò chuyện với David Raya sau trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trung vệ người Brazil cũng dành lời khen cho Raya, khẳng định pha cứu thua ở phút cuối thực sự rất quan trọng. "Chúng tôi tự hào, đặc biệt về cách toàn đội chiến đấu. Chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng cũng biết điều gì đang đến và phải tiếp tục sẵn sàng", anh nhấn mạnh.

Ngày 4/3 Arsenal làm khách của Brighton ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, rồi sau đó ba ngày hành quân tới sân Mansfield Town đá vòng năm Cup FA.

