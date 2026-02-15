Arteta quyết phá dớp vòng 4 FA Cup

AnhHLV Mikel Arteta cho biết Arsenal đã sạc đầy năng lượng trước trận đấu Wigan ở vòng bốn Cup FA, với mục tiêu chấm dứt chuỗi nhiều mùa dừng bước sớm tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh.

*Arsenal - Wigan: 23h30 Chủ nhật 15/2, giờ Hà Nội.

Tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần, Arsenal hòa 1-1 trên sân Brentford, để Man City rút ngắn cách biệt xuống bốn điểm.

Arteta cho biết Arsenal đã tạm gác lại áp lực từ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh để chuyển sự tập trung sang Cup FA. "Cứ ba ngày chúng tôi lại chơi một giải đấu khác nên toàn đội đã quen với nhịp độ đó. Chúng tôi sẽ nhìn lại trận vừa qua, rút ra những điều tích cực lẫn bài học cần cải thiện, rồi trở lại vào Chủ nhật với quyết tâm cao nhất", ông nói trong buổi họp báo trước trận gặp Wigan.

HLV Mikel Arteta dặn dò Jurrien Timber trong buổi tập của Arsenal ngày 14/2. Ảnh: Arsenal FC

Kể từ khi đăng quang mùa 2019-2020, Arsenal chưa từng vượt qua vòng 4 Cup FA. Trong hai lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này, "Pháo thủ" đều thua 0-1 trước Southampton và Man City.

Arteta thừa nhận đội nhà chưa thể hiện đủ tốt ở các lần bị loại gần đây, nhưng nhấn mạnh toàn đội đã sẵn sàng về thể lực lẫn tinh thần để phá dớp trước Wigan. "Ở đấu trường Cup, bạn phải xuất sắc trong ngày thi đấu. Chiếc áo hay logo bạn mặc không mang ý nghĩa gì nếu không chứng minh được điều đó trên sân. Chúng tôi sẽ phải thể hiện trước Wigan", nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ.

Wigan đang trải qua giai đoạn khó khăn tại League One, tương đương hạng Ba, khi rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, họ gây bất ngờ ở vòng trước khi loại Preston North End - ứng viên cạnh tranh suất play-off Championship - để giành quyền gặp Arsenal.

Phong độ sa sút khiến Wigan chia tay HLV Ryan Lowe sau 11 tháng cầm quân. Bộ đôi Glenn Whelan và Graham Barrow đang tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Barrow cho rằng áp lực tại Emirates có thể trở thành động lực. Ông nói: "Nỗi sợ đôi khi là điều tích cực. Giống như cảm giác hồi hộp, nếu không có nó, nghĩa là bạn không thực sự quan tâm. Điều quan trọng là phải biết cách kiểm soát và biến nó thành động lực".

Arsenal thắng 10 trong 11 lần gần nhất gặp Wigan trên sân nhà ở mọi đấu trường, với ngoại lệ là thất bại tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 4/2012.

Trong lần gần nhất gặp Wigan, Arsenal hòa 11 rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu ở bán kết Cup FA. Khi đó, Arteta vẫn là cầu thủ và thực hiện thành công một lượt luân lưu.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)