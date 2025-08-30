Arteta quyết phá dớp 13 năm không thắng tại Anfield

AnhTrước trận cầu tâm điểm vòng ba Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta quyết tâm cùng Arsenal giải cơn khát thắng trên sân của Liverpool kể từ năm 2012.

"Chúng tôi phải chơi với tinh thần và niềm tin rằng mình có thể thắng", Arteta nói ngày 29/8 tại họp báo trước trận. "Họ là những nhà vô địch và rất xứng đáng. Liverpool là đội bóng tốt nhất mùa trước, ổn định nhất và biết cách thắng theo nhiều cách. Arsenal muốn trở thành tập thể như vậy".

HLV Mikel Arteta tươi cười trong buổi họp báo trước trận Arsenal gặp Liverpool ở vòng ba Ngoại hạng Anh. Ảnh: Arsenal FC

Tính riêng Ngoại hạng Anh, lần gần nhất Arsenal chiến thắng tại Anfield diễn ra từ hơn một thập kỷ trước (thắng 2-0 vào đầu mùa 2012-2013 nhờ công Santi Cazorla và Lukas Podolski).

Arteta đá chính hôm đó, và biết rằng chiến thắng trên sân Liverpool sẽ tiếp động lực thế nào cho các học trò trong hành trình đua vô địch mùa này. "Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì đà thăng hoa, và những trận đấu lớn như thế này là cơ hội tuyệt vời. Mục tiêu là chơi thuyết phục và rời Anfield với chiến thắng", ông nói.

Tại Anfield mùa trước, Arsenal hai lần vượt lên nhờ công Bukayo Saka và Mikel Merino, nhưng vẫn để chủ nhà Liverpool cầm hòa 2-2. Arteta nhấn mạnh toàn đội phải thi đấu tập trung suốt 90 phút và tận dụng cơ hội tốt hơn để rời Anfield với ba điểm.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao sự tiến bộ của Liverpool sau khi chi hơn 400 triệu USD để tăng cường lực lượng. "Sự thay đổi đến từ đặc điểm cá nhân", ông bày tỏ. "Khi một cầu thủ cụ thể nhận bóng ở một khu vực nào đó với phẩm chất khác biệt, kết quả cũng sẽ khác. Họ đã có nhiều bản hợp đồng, những bản hợp đồng rất chất lượng. Họ liên tục nâng cấp đội hình, giống như chúng tôi. Vì thế, phía trước là một trận đấu lớn".

Arteta tiếp tục ca ngợi đối thủ, xem Liverpool là ứng viên số một trong cuộc đua vô địch. "Đội vô địch mùa trước luôn là ứng cử viên hàng đầu. Phần còn lại, bao gồm Arsenal, phải tìm cách lấy lại chiếc vương miện từ họ. Đó là mục tiêu của chúng tôi", ông khẳng định.

Eberechi Eze trước buổi tập đầu tiên cùng Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Về tình hình nhân sự, Arteta cho biết Kai Havertz vừa trải qua phẫu thuật và phải nghỉ nhiều tuần. Bukayo Saka chấn thương gân kheo, không cần phẫu thuật, nhưng vẫn vắng mặt thời gian tới. Đội trưởng Martin Odegaard, hậu vệ Ben White và tân binh Christian Norgaard cùng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Arteta dành nhiều lời khen cho tân binh Eberechi Eze, ca ngợi tiền vệ người Anh sở hữu năng lượng đặc biệt, có thể xuyên phá hàng thủ, chọn thời điểm chính xác để chuyền hoặc đột phá, sẽ giúp đội hình trở nên khó đoán hơn nhờ khả năng chơi ở nhiều vị trí. Ông cũng so sánh Eze với những cầu thủ từng mang đến sự sáng tạo như Santi Cazorla hay Tomas Rosicky.

Hồng Duy