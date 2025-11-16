Casemiro tỏa sáng trong chiến thắng của Brazil

AnhTiền vệ CLB Man Utd để lại dấu ấn trong cả hai bàn, giúp Brazil hạ Senegal 2-0 trong trận giao hữu tối 15/11.

*Ghi bàn: Estevao 28', Casemiro 36'.

Trên sân trung lập Emirates ở London (Anh), hai đội đều khởi đầu với những pha tấn công dồn dập. Từ phút 15, Brazil thể hiện đẳng cấp khi chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân. Senegal cố triển khai bóng từ tuyến dưới, nhưng không thể chống lại sức ép từ đại gia Nam Mỹ.

Estevao (áo vàng) mở tỷ số trận Brazil hạ Senegal 2-0 ở London, Anh tối 15/11. Ảnh: AFP

Phút 28, Brazil mở tỷ số. Sau đường chuyền của Casemiro chạm Niakhate, bóng lăn đến chân Estevao. Sau đó, ngôi sao 18 tuổi của CLB Chelsea sút xoáy vào góc trái khung thành.

Estevao mở tỷ số trận Brazil - Senegal Estevao mở tỷ số trận Brazil 2-0 Senegal.

Tám phút sau khi phát động tấn công dẫn đến bàn đầu, đích thân Casemiro nhân đôi cách biệt. Sau khi Rodrygo đá phạt vào vòng cấm, tiền vệ CLB Man Utd khống chế bóng rồi sút xoáy chạm cột văng vào khung thành.

Trận này, Casemiro đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Bruno Guimaraes. Ở phía trên, Brazil tấn công với bộ tứ gồm Matheus Cunha, Vinicius, Rodrygo và Estevao. Lối chơi trơn tru và hiệu quả cho thấy đây có thể là đội hình chủ lực của HLV Carlo Ancelotti tại World Cup 2026.

Casemiro mừng bàn trong trận Brazil thắng Senegal ở London, Anh tối 15/11. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ở tuyến dưới, Brazil vẫn gặp một vài vấn đề. Phút 52, thủ môn Ederson suýt biếu bàn gỡ cho Senegal khi mất bóng trong vòng cấm. Sau đó, Ndiaye đệm bóng trước khung thành rộng mở, nhưng trúng cột.

Từ giữa hiệp hai, đội bóng của Ancelotti thường xuyên chơi phản công như Real Madrid. Dựa vào tốc độ của Vinicius, Rodrygo và Estevao, họ nhiều lần gây sóng gió lên hàng thủ Senegal. Nếu bộ đôi đang thi đấu ở Tây Ban Nha xử lý tốt hơn trước khung thành, tỷ số có thể đã là 3-0.

Casemiro ấn định tỷ số trận Brazil - Senegal Casemiro ấn định chiến thắng trận Brazil 2-0 Senegal.

HLV Ancelotti cũng tranh thủ cơ hội "thử lửa" đối với Joao Pedro, Wesley, Lucas Paqueta và Caio Henrique. Tuy nhiên, trận đấu không có thêm bàn nào.

Đây là chiến thắng thứ tư của HLV Ancelotti với Brazil, sau ba trận thắng Paraguay 1-0, Chile 3-0 và Hàn Quốc 5-0. Ba trận còn lại, ông cùng học trò hòa Ecuador 0-0, thua Bolivia 0-1 và Nhật Bản 2-3.

Sau trận thắng Senegal, Brazil sẽ tới Lille, Pháp để đấu giao hữu vào ngày 18/11 với một đối thủ châu Phi khác, Tunisia. Ba đội này đều đã giành vé dự World Cup 2026. Brazil về thứ năm vòng loại khu vực Nam Mỹ, còn Senegal và Tunisia đứng đầu hai bảng vòng loại tại lục địa đen.

Thanh Quý