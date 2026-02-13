Arteta phủ nhận Arsenal chịu áp lực từ Man City

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal không chịu thêm sức ép từ việc Man City bám đuổi, nhấn mạnh CLB chỉ tập trung vào việc thắng từng trận trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Nếu thắng Brentford, Arsenal đã có thể tái lập khoảng cách sáu điểm với Man City. Họ thậm chí sẽ nâng cách biệt lên chín điểm nếu thắng Wolves, trước khi Man City ra sân đấu Newcastle ở vòng 27. Tuy nhiên, tại Gtech Community hôm qua, họ chỉ có thể hòa chủ nhà 1-1 khiến khoảng cách với Man City chỉ còn bốn điểm.

Tuy nhiên, Arteta cho rằng Arsenal vẫn ở vị thế thuận lợi nhất và cần giữ sự bình tĩnh, tránh hoảng loạn trong bối cảnh cuộc đua ngày càng nóng bỏng. "Chúng tôi phải làm điều đó", ông nói sau trận hòa Brentford. "Toàn đội sẽ chuẩn bị để thắng từng trận một. Điều duy nhất có thể làm là tập trung tối đa và nâng cao trình độ cả tập thể lẫn cá nhân để vượt trội đối thủ mỗi tuần".

HLV Mikel Arteta phản ứng sau trận Arsenal hòa Brentford 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh trên sân Gtech Community, London, Anh ngày 12/2/2026. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu việc thường xuyên đá sau Man City có tạo thêm áp lực hay không, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáp: "Tôi không nghĩ vậy. Mùa này chúng tôi đã nhiều lần thi đấu sau họ và vẫn thắng. Cuộc đua sẽ tiếp diễn như thế này đến tháng 5, bất kể chúng tôi đá trước hay sau họ".

Phút bù thứ ba, Arsenal có cơ hội ấn định chiến thắng trước Brentford. Nhưng cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli lại xử lý chậm và đặt lòng không thắng được thủ thành Caoimhin Kelleher.

Arteta nhấn mạnh những tình huống này có thể tạo nên khác biệt trong cuộc đua vô địch. "Nếu muốn thắng tại đây, bạn phải thực sự tàn nhẫn trong cả hai vòng cấm và hôm nay chúng tôi đã thiếu điều đó", ông nói. "Họ xuất sắc ở những gì họ làm. Sự hỗn loạn quanh các tình huống bóng chết khiến việc phòng ngự trở nên vô cùng khó khăn".

Brentford 1-1 Arsenal

Tương tự, Declan Rice nhìn nhận chặng đường còn lại với sự thận trọng và muốn Arsenal bình tĩnh, gạt bỏ những ồn ào bên ngoài.

"Bạn không thể duy trì phong độ đỉnh cao suốt 70 trận của mùa giải, nhưng phải luôn ở mức tốt nhất có thể. Những chi tiết nhỏ, những điều cơ bản, đó là yếu tố quyết định", anh nói. "Đây là một mùa giải như tàu lượn. Thật ngây thơ nếu nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng. Chúng tôi đối đầu những đội mạnh nhất mỗi tuần. Toàn đội phải tiếp tục tiến lên, tin vào bản thân và kiểm soát những gì có thể kiểm soát".

Ngày 15/2, Arsenal trở về sân nhà Emirates gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA.

