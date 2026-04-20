Arteta: 'Ngoại hạng Anh coi như bắt đầu lại'

AnhSau trận thua 1-2 trên sân Man City, HLV Mikel Arteta khẳng định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vẫn rộng mở và Arsenal còn nguyên cơ hội.

"Khoảng cách hiện tại là cực kỳ sít sao khi chúng ta bước vào chặng nước rút", Arteta nói sau thất bại tại Etihad. "Màn trình diễn của chúng tôi hôm nay, ngay tại Etihad, là điều mang lại sự lạc quan dù kết quả cuối cùng không như mong muốn".

Sau vòng 33, Arsenal vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 70 điểm, hơn Man City ba điểm và đá nhiều hơn một trận. Nếu thắng Burnley cách biệt ít nhất hai bàn ở trận đấu sớm vòng 34 ngày 22/4, Man City sẽ chiếm đỉnh bảng.

Dù bỏ lỡ cơ hội giành điểm, Arteta tin rằng cuộc đua vô địch vẫn rộng mở. "Hôm nay chúng tôi đã đánh mất một cơ hội thắng. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng tận dụng trận đấu này để thể hiện mình là ai, cách chúng tôi cạnh tranh và đẳng cấp thực sự của đội bóng", ông nói. "Ngoại hạng Anh coi như bắt đầu lại. Chúng tôi còn 5 trận phía trước, giống như một giải đấu mới. Họ còn một trận chưa đấu, còn chúng tôi đang hơn 3 điểm, vì vậy mọi thứ vẫn hoàn toàn mở, cuộc chơi vẫn tiếp diễn".

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận Arsenal thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: AMA

Trên sân Etihad ngày 19/4, Arsenal nhập cuộc không tệ, trước khi thủng lưới từ pha độc diễn của Rayan Cherki. Chưa đầy hai phút sau, Kai Havertz tận dụng sai lầm của thủ thành Gianluigi Donnarumma để quân bình tỷ số.

Sang hiệp hai, Arsenal lỡ cơ hội vượt lên, khi Kai Havertz phung phí tình huống đối mặt và Eberechi Eze cứa lòng chân trái dội cột. Đội khách lập tức trả giá khi để Erling Haaland ghi bàn sau pha lộn xộn trong vòng cấm phút 65. Sự vô duyên tiếp tục đeo bám "Pháo thủ" trong thời gian còn lại, khi Gabriel Magalhaes đánh đầu chạm người đổi hướng trúng cột dọc và Havertz đánh đầu cận thành vọt xà.

Khi được hỏi về những cơ hội bị bỏ lỡ, Arteta cho biết ông có hai cảm xúc cùng tồn tại, đó là vừa thất vọng vừa lạc quan. "Chúng tôi đã tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm trước một đội bóng vốn phòng ngự rất chắc chắn và hiếm khi để thủng lưới", HLV 44 tuổi cho biết. "Nhưng cuối cùng, thắng hay không thắng lại được quyết định bởi những khoảnh khắc. Khi họ có cơ hội, họ tận dụng được và ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Đó là khác biệt lớn nhất".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bác quan điểm Arsenal thiếu bản lĩnh, đồng thời phủ nhận bị phân tâm bởi hai lượt tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid. "Nếu tôi còn phải lựa chọn cầu thủ để đua vô địch Ngoại hạng Anh trong năm vòng cuối hay vào chung kết Champions League, thì có lẽ tôi nên ở nhà", ông nói. "Nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi chưa bao giờ cần điều đó, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất".

Vòng tiếp theo ngày 25/4, Arsenal trở về sân nhà gặp Newcastle. Sau đó, thầy trò Arteta còn các trận đấu Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Trong khi đó, Man City lần lượt đụng độ Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)