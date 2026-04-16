Xác định hai cặp đấu bán kết Champions League

PSG - Bayern và Atletico - Arsenal là hai cặp bán kết được chờ đợi ở Champions League 2025-2026, khi mỗi đội đại diện cho một quốc gia.

Các trận lượt đi diễn ra ngày 28/4 và 29/4, lượt về sau đó một tuần, tranh vé vào chung kết tại Budapest ngày 31/5.

Ở tứ kết, Bayern loại Real Madrid bằng màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đại diện Đức thắng 4-3 ở lượt về, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 6-4. Cặp đấu chứng kiến thế trận cởi mở, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, với tổng cộng 10 bàn được ghi qua hai lượt.

Trong khi đó, Arsenal đi tiếp theo cách trái ngược khi hòa 0-0 trên sân nhà trước Sporting Lisbon, đủ để bảo toàn lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử "Pháo Thủ" vào bán kết Champions League hai mùa liên tiếp.

Hai cặp đấu bán kết Champions League 2025-2026. Ảnh: UCL

Cặp bán kết giữa PSG và Bayern được xem là tâm điểm, tái hiện nhiều cuộc đối đầu đỉnh cao trong gần một thập kỷ qua. Kể từ khi PSG trở thành thế lực châu Âu khoảng 15 năm trước, hai đội thường xuyên chạm trán ở Champions League và luôn tạo ra những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Trong giai đoạn 2021-2023, Bayern từng thắng liên tiếp ba trận trước PSG, nhưng đại diện Pháp đã trả nợ khi loại đối thủ tại FIFA Club World Cup hè 2025. Ở vòng bảng mùa này, Bayern thắng 2-1 ngay tại Paris, trong trận đấu họ áp đảo hiệp một và dẫn trước hai bàn trước khi phải chơi thiếu người.

PSG là đương kim vô địch, sau khi đánh bại Inter Milan 5-0 ở mùa trước, cũng là chiến thắng đậm nhất lịch sử trận chung kết Champions League. Dưới thời Luis Enrique, đội bóng Pháp chuyển hướng từ "dải ngân hà" sang tập thể cân bằng hơn, nhưng vẫn duy trì sức tấn công đáng sợ với những cái tên như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia hay Desire Doue.

Bayern lại mang đến phong cách gây áp lực (pressing) mạnh mẽ và trực diện. Hai đội có nhiều điểm tương đồng về triết lý, như kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tận dụng tốc độ ở hai cánh. Chính HLV Enrique từng nhận xét: "Chúng tôi và Bayern rất giống nhau, cả hai đều muốn kiểm soát và pressing quyết liệt".

Cầu thủ Bayern Munich mừng trận thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Sự cân bằng này khiến cặp đấu được dự báo khó lường. Nhiều CĐV trên diễn đàn Reddit gọi đây là "trận bán kết hay nhất trong nhiều năm". Tài khoản ladydeyana viết: "PSG vs Bayern sẽ điên rồ", còn samhit_n so sánh cặp đấu này đáng chờ đợi nhất kể từ những màn so tài giữa Man City và Real giai đoạn 2022-2023.

Nếu PSG - Bayern là cuộc đối đầu giữa hai đội có xu hướng tấn công, Atletico - Arsenal lại mang màu sắc khác. Cặp đấu gợi nhiều tranh luận nhất trong cộng đồng người hâm mộ, khi hai đội đều giỏi trong khâu phòng ngự.

Arsenal bước vào bán kết với thành tích bất bại tại Champions League mùa này. Họ từng thắng chính Atletico 4-0 ở vòng bảng, ghi cả bốn bàn trong hiệp hai. Tuy nhiên, Atletico đã thay đổi đáng kể, đặc biệt sau khi bổ sung Ademola Lookman, giúp lối chơi phản công trở nên sắc bén hơn.

Đội bóng của Diego Simeone cũng vừa loại Barca với tổng tỷ số 3-2, trong đó có chiến thắng 2-0 ngay tại Camp Nou. Đây là lần đầu họ vào bán kết kể từ mùa 2016-2017.

HLV Mikel Arteta gọi việc vào bán kết là cột mốc lớn, chứng tỏ Arsenal đang tạo nên những bước tiến chưa từng có trong 140 năm lịch sử CLB. Tiền vệ Declan Rice thì tỏ ra thoải mái trước áp lực: "Ở một CLB lớn luôn có ồn ào. Điều quan trọng là chúng tôi đã vào bán kết và tiếp tục tiến lên".

Sự khác biệt về phong cách khiến trận đấu này gây nhiều tranh luận. Tài khoản sheentaku nhận xét: "Atletico gặp Arsenal là hai trận hoàn toàn khác so với PSG - Bayern".

Trong khi đó, Unusual_Ad6533 dùng cách nói hài hước: "Halalball vs Haramball", ám chỉ một cặp đấu sẽ chơi đôi công cởi mở, cặp còn lại thiên về phòng ngự.

Tài khoản NotASalamanderBoi thậm chí dự đoán: "Atletico gặp Arsenal có thể là liều thuốc chữa mất ngủ".

Arsenal (áo đỏ) trong tình huống phạt góc ở trận hòa Sporting tại lượt về tứ kết Champions League trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh tối 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Bốn đội vào bán kết đại diện cho bốn nền bóng đá hàng đầu châu Âu: Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh. Đây là lần hiếm hoi Champions League có đủ 4 quốc gia khác nhau ở vòng bán kết.

Arsenal lần đầu tiên vào bán kết hai mùa liên tiếp, trong khi PSG đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu. Bayern tiếp tục khẳng định vị thế "ông lớn" với lần thứ 13 vào bán kết kể từ năm 2000. Atletico thì trở lại vòng này sau gần một thập kỷ.

Xét về phong độ, Arsenal là đội duy nhất bất bại. PSG lại sở hữu hàng công hiệu quả bậc nhất, với bộ ba Dembele, Kvaratskhelia và Doue đã ghi tổng cộng 17 bàn. Bayern ghi 6 bàn vào lưới Real ở tứ kết, cho thấy khả năng tấn công bùng nổ. Atletico nổi bật ở sự thực dụng, chỉ cần những khoảnh khắc quyết định để vượt qua đối thủ.

Sự đa dạng đó khiến vòng bán kết năm nay được đánh giá là cân bằng và khó đoán. Như một CĐV có tài khoản Uncle_Iroh_007 bình luận: "Sự tương phản thật hài hước".

Còn ThePrussianGrippe ví von: "Bàn kết năm nay như một bàn tiệc với đủ mọi hương vị".

Hoàng An tổng hợp