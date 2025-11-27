Arteta: 'Mọi cầu thủ đều đạt đúng đẳng cấp mới thắng được Bayern'

AnhBên cạnh tỷ số, HLV Mikel Arteta đặc biệt hài lòng về thái độ và cách cầu thủ Arsenal gây áp lực cường độ cao suốt 90 phút trước Bayern Munich ở Champions League.

Chiến thắng 3-1 tại Emirates tối 26/11 giúp Arsenal độc chiếm đỉnh bảng, thậm chí là đội duy nhất toàn thắng qua 5 lượt đầu Champions League. Đây là lần đầu tiên họ có mạch trận như vậy kể từ 2005-2006, mùa giải đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Arsene Wenger vào chung kết (thua ngược Barca 1-2).

Sau trận, Arteta cho biết điều khiến ông tự hào nhất chính là tinh thần chiến đấu của toàn đội. "Có lẽ là khát khao, thái độ, sự ổn định trong từng tình huống" ông nói. "Cách cả đội và từng cá nhân gắn kết với nhau, sự chủ động, quyết liệt khi đối đầu một tập thể luôn pressing một kèm một".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng việc phải liên tục va chạm tay đôi khiến trận đấu trở thành bài kiểm tra lớn về tâm lý. "Bạn thắng vài pha, thua vài pha, và phải ngay lập tức bước vào tình huống tiếp theo. Chúng tôi đã nói trước về điều đó, và các cầu thủ xử lý cực tốt", ông cho biết.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận Arsenal thắng Bayern 3-1 trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: AMA

Trận này, Arsenal mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Jurrien Timber, trước khi để Bayern gỡ hòa 1-1 bằng cú đá cận thành của Lennart Karl. Sang hiệp hai, những thay đổi của Arteta giúp Arsenal giữ ba điểm ở lại London. Riccardo Calafiori kiến tạo cho Noni Madueke nâng tỷ số lên 2-1, rồi Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng. Cả ba đều là những cầu thủ vào thay người.

Arteta xem chiến thắng là minh chứng cho sức mạnh chiều sâu đội hình của Arsenal. "Madueke vào sân sớm hơn dự kiến nhưng lập tức ghi bàn đầu tiên cho CLB. Martinelli và Calafiori xuất hiện trong hiệp hai và tạo dấu ấn ngay lập tức. Martin Odegaard và Ben White cũng có những phút thi đấu trở lại. Ai cũng khát khao đóng góp", ông nói thêm.

Dù thắng thuyết phục, Arteta vẫn dành lời khen cho Bayern, khen đối thủ là đội bóng hay nhất châu Âu. Trước khi đến Anh hôm qua, "Hùm xám" nước Đức đang bất bại từ đầu mùa trên mọi mặt trận. "Họ được huấn luyện rất bài bản, có nhiều phương án và nhiều cầu thủ giỏi. Muốn thắng những đội như vậy, các cầu thủ phải chơi xuất sắc. Và hôm nay, ai cũng đạt đến đúng đẳng cấp cần thiết", HLV 43 tuổi bày tỏ.

Tương tự, Declan Rice - người được UEFA trao danh hiệu hay nhất trận - hài lòng với màn trình diễn tập thể, nhưng nhắc nhở toàn đội phải giữ sự tỉnh táo. "Đây có lẽ là trận đấu khó nhất về mặt chiến thuật mà chúng tôi gặp từ đầu mùa", anh nói. "Chúng tôi pressing một kèm một suốt hiệp hai và toàn đội làm rất tốt. Nhưng còn nhiều chặng đường phía trước, đừng nên bay bổng quá sớm".

Các cầu thủ Arsenal mừng trận thắng Bayern Các cầu thủ Arsenal ăn mừng ba bàn vào lưới Bayern.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany đánh giá Bayern khởi đầu ổn, nhưng không giữ được nhịp sau giờ nghỉ. "Chúng tôi không tệ trong hiệp một, dù thủng lưới từ tình huống cố định", ông nói. "Sau khi gỡ hòa, tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng nếu giữ được nhịp. Nhưng chúng tôi không làm được. Arsenal kiểm soát trận đấu quá tốt và tận dụng mọi khoảnh khắc nhỏ".

Nhà cầm quân người Bỉ thừa nhận Arsenal hay hơn và không tìm lời bao biện cho thất bại. "Chúng tôi phải sửa chữa mọi thứ cho trận đấu tiếp theo", ông nói về trận gặp St. Pauli ở vòng 12 Bundesliga ngày 29/11.

Hồng Duy (theo Arsenal.com, EPSN)