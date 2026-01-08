Arteta không dám so sánh với đội hình bất bại của Arsenal

AnhHLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal chưa thể sánh với đội hình vô địch bất bại mùa 2003-2004, dù ông và học trò đang sở hữu thành tích vượt trội về điểm số cũng như bàn thắng sau 20 vòng Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 48 điểm, ghi 40 bàn qua 20 trận, nhiều hơn đội hình bất bại dưới trướng HLV huyền thoại Arsene Wenger ở cùng giai đoạn mùa 2003-2004 (46 điểm, 36 bàn).

Tuy nhiên, Arteta khẳng định những con số thống kê không đủ để đánh giá sự vĩ đại. "Không, điều đó không có nghĩa chúng tôi tốt hơn", ông nói ngày 7/1 trong buổi họp báo trước trận gặp Liverpool ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. "Tập thể bất bại đó đã giành nhiều danh hiệu, họ chiến thắng một cách ổn định và tạo nên lịch sử cùng di sản. Chúng tôi cần làm được điều đó".

HLV Mikel Arteta ăn mừng trong trận Arsenal thắng Bournemouth 3-2 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Boscombe, ngoại ô Bournemouth, Dorset, Anh ngày 3/1/2026. Ảnh: AMA

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó nhấn mạnh Arsenal trong vài mùa gần đây cũng thường xuyên đạt các chỉ số cao về điểm số và bàn thắng, nhưng điều còn thiếu vẫn là những danh hiệu lớn. "Cuối cùng, mọi thứ phải được chuyển hóa thành chức vô địch. Đó là mục tiêu của chúng tôi", ông nói.

Theo Arteta, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những gì Arsenal đang thể hiện có thể đã đủ để vô địch ở các mùa trước, nhưng hiện tại thì chưa. "Chúng tôi phải tạo ra cách biệt lớn hơn nữa. Đó là yêu cầu bắt buộc", ông khẳng định.

Trên sân Emirates hôm nay, Arsenal tiếp đương kim vô địch Liverpool - CLB đang đứng thứ tư với 34 điểm. Ở giai đoạn một tại Anfield, "Pháo thủ" thua 0-1 vì siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai ở gần cuối hiệp hai. Trên sân nhà mùa này, Arsenal bất bại, chỉ hòa một trận trước Man City và thắng tất cả các trận còn lại.

"Đây là trận đấu lớn với nhà vô địch và chúng tôi có điều cần chứng minh", Arteta nói. "Chúng tôi đang đứng đầu bảng, được chơi trên sân nhà trước một đối thủ rất mạnh và muốn giữ vững vị trí đó. Để làm được như thế, Arsenal phải chơi xuất sắc xuyên suốt 90 phút".

HLV 43 tuổi cũng cho biết thêm rằng yếu tố then chốt giúp đội bóng của ông vươn lên dẫn đầu hiện nay là việc duy trì động lực cùng khát khao chiến thắng. "Khi đã ở vị trí này, ai cũng muốn giữ và nới rộng khoảng cách với các đối thủ. Điều đó đòi hỏi tinh thần quyết tâm và khát vọng ở mức cao nhất", ông nhấn mạnh.

Victor Gyokeres ghi bàn phạt đền giúp Arsenal thắng Everton 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Vauxhall, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Bên cạnh cuộc đua vô địch, Arteta cũng thừa nhận muốn các tiền đạo Arsenal ghi hơn 20 bàn mỗi mùa và đặt niềm tin vào Viktor Gyokeres - trung phong đang chịu nhiều sức ép vì phong độ thiếu ổn định. Tân binh người Thụy Điển mới có 5 bàn tại Ngoại hạng Anh, bằng Leandro Trossard, và chưa ghi bàn từ bóng sống kể từ đầu tháng 11.

Arteta cho rằng đây không phải vấn đề đáng lo ngại, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng sự cạnh tranh từ Kai Havertz hay Gabriel Jesus sẽ tạo thêm áp lực cho Gyokeres. "Không phải vậy. Thái độ, khát khao và cường độ thi đấu của cậu ấy không thay đổi vì có thêm sự cạnh tranh. Đôi khi ghi bàn còn cần yếu tố may mắn. Rồi mọi thứ sẽ đến", ông bày tỏ, và nhấn mạnh rằng điều tích cực nhất lúc này là Arsenal vẫn duy trì phong độ cao và liên tục giành kết quả tích cực bất chấp việc chưa có cá nhân nào bùng nổ về số bàn thắng.

Hồng Duy tổng hợp