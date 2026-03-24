Arteta được khuyên loại bỏ Saka

AnhNhiều cựu danh thủ cho rằng HLV Mikel Arteta nên mạnh tay loại Bukayo Saka khỏi đội hình xuất phát vì phong độ sa sút từ đầu mùa.

Saka tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu mờ nhạt trong trận Arsenal thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn. Trên sân Wembley hôm 22/3, tiền đạo người Anh đá chính, chạm bóng 36 lần, chuyền chính xác 73% với một đường quyết định (key pass), không qua người lần nào, chỉ một lần tạt chính xác và lỡ cơ hội ngon ăn đầu trận.

Tính trên mọi đấu trường mùa này, Saka mới ghi 9 bàn và có thêm 7 kiến tạo qua 42 trận, gồm việc tịt ngòi 5 trận gần nhất.

Bukayo Saka (áo đỏ) đi bóng trong trận Arsenal thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: Pro Sports Images

Chia sẻ trên talkSPORT, Ray Parlour - cựu tiền vệ người Anh từng cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh ba lần - cho rằng Saka đang đánh mất sự tự tin. "Cậu ấy không có trận đấu tốt. Có thể Saka đã sa sút phong độ và niềm tin", ông nói.

Bình luận viên Ally McCoist thậm chí đề xuất HLV Mikel Arteta nên loại Saka khỏi đội hình chính. Ông đánh giá Noni Madueke là phương án đáng cân nhắc hơn ở thời điểm hiện tại.

Sự sa sút của Saka cũng khiến người hâm mộ tuyển Anh lo lắng trước thềm World Cup 2026. Parlour nhận định: "Đây không phải điều lý tưởng khi bước vào World Cup. Saka nhiều khả năng vẫn đá cánh phải, nhưng phong độ hiện tại là vấn đề".

MC nổi tiếng Piers Morgan, vốn hâm mộ Arsenal, cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc quá tải. "Saka trông kiệt sức. Đây không chỉ là vấn đề của Arsenal mà còn ảnh hưởng tới tuyển Anh", ông nói, đồng thời đặt câu hỏi vì sao Arteta không trao cơ hội cho Madueke - bản hợp đồng trị giá 68 triệu USD từ Chelsea.

Trong phần thảo luận sau, Emmanuel Petit - cựu tiền vệ Pháp cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh năm 1998 - cũng thừa nhận phong độ của Saka đang đi xuống, dù vẫn đánh giá cao tài năng của cầu thủ này.

McCoist tiếp tục đề xuất Arteta để Saka dự bị, có thể chỉ trong ngắn hạn. "Tôi nghĩ nên để cậu ấy nghỉ vài trận. Điều đó có thể giúp cả đội và chính Saka", ông nói.

Bất chấp phong độ sa sút, Saka vẫn được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho hai trận giao hữu gặp Uruguay ngày 27/3 và Nhật Bản 31/3. Theo talkSPORT, tiền đạo 24 tuổi nhiều khả năng vẫn góp mặt tại World Cup 2026.

Saka gia nhập đội trẻ Arsenal năm 2008 và được đôn lên đội một từ năm 2018. Anh ghi 79 bàn qua 305 trận, giành một Cup FA và hai Siêu Cup Anh, đồng thời hai lần liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của Arsenal (2020-2021, 2021-2022).

Ở cấp độ quốc tế, Saka ra mắt tuyển Anh năm 2020 sau khi khoác áo nhiều cấp độ trẻ. Anh từng dự Euro 2020, Euro 2024 (đều giành ngôi á quân) và World Cup 2022.

Hồng Duy (theo talkSPORT)